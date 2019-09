Bloomberg: Liberty Steel vrea să investească 200 mil. euro la Galați. Perspectivele de creştere din România sunt mai bune decât în restul Europei

Grupul Liberty face parte din Alianţa GFG, un grup mondial de întreprinderi din industria energetică, minieră, metalurgică, inginerie, logistică şi servicii financiare, cu sediul la Londra, cu centre suplimentare în Dubai, Hong Kong, Singapore, Sydney, Paris şi New York şi o prezenţă în aproximativ 30 de ţări la nivel mondial. Alianţa, care are un efectiv de angajaţi de aproximativ 14.000 persoane şi o cifră de afaceri ce depăşeşte 15 miliarde de dolari, include întreprinderi industriale şi metalurgice integrate sub marca "Liberty", un grup de resurse, energetic, transport şi infrastructură sub marca "SIMEC", precum şi Wyelands, o filială bancară şi financiară, precum şi o filială imobiliară, JAHAMA Estates.

Actualitate 2 Septembrie 2019, ora: 08:34

Intr-un stat in care limba oficiala e romana, te pomenesti in regiuni in care nu esti inteles. In multe cazuri, localnicii abia de pot lega cateva cuvinte in limba romana. Vorbitorii de romana din stanga Nistrului spun ca se simt discriminati acolo, iar la Comrat daca nu cunosti rusa, te poti...