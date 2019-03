Bloomberg: Naţionalismul economic al lui Orban merge prea departe

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

În urmă cu un an an, pe 20 februarie 2018, drama unor părinţi români din Italia, trecuţi prin şocul pierderii unui copil, a fost dublată de o întâmplare aproape la limita incredibilului.

„Decizia ne este favorabilă: am reușit să dovedim că Rusia ca stat este vinovată de pierderea activelor noastre în Crimeea și că ar trebui să fie responsabilă pentru acest lucru”, a explicat șeful companiei, Andrei Kobolev.

Polițiștii verifică circumstanțele în care artistul Keith Flint a decedat. Moartea solistului Prodigy nu era considerată ca fiind suspiciosă, potrivit The Sun.

Nici o ţară europeană nu şi-a ţinut datoria în întregime departe de mâinile străinilor şi nu şi-a stabilit un scop din acest lucru- cu excepţia Ungariei lui Orban. Până în prezent, guvernele maghiare de după 2010 au imprimat economiei un ritm constant de îmbunătăţire, în pofida accentuării corupţie şi a erodării statului de drept. Însă atât maghiarii, cât şi investitorii din economia dinamică a ţării, care ar urma să crească cu 3,5% în acest an, ar trebui să urmărească semne de strategii motivate politic care ar putea frâna creşterea şi sfârşi în dezastru în singura zonă în care până acum a fost greu să-i găseşti un cusur lui Orban.

Însă unele guverne naţionaliste, inclusiv cele din Polonia şi Ungaria, au fost de asemenea tentate să reducă ponderea datoriei deţinute de nerezidenţi. Logica politică din spatele acestei strategii este clară: a fi îndatorat străinilor înseamnă mai multă dependenţă de factori externi şi, prin urmare, mai puţină suveranitate. Să ajungi sub administrarea creditorilor externi, aşa cum a făcut Grecia, este coşmarul politicienilor naţionalişti. În Ungaria, ponderea datoriei deţinute de nerezidenţi a scăzut la mai puţin de 40%, de la 60% în 2011.

