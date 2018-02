BMW Group în discuții spre a realiza un nou joint-venture pentru automobilele MINI electrice în China

BMW Group este in discutii avansate pentru a realiza un nou joint-venture pentru automobilele MINI electrice in China.





Un element-cheie al dezvoltarii strategice continue a marcii va fi productia pe plan local a viitoarelor automobile MINI electrice pe baterii - in cea mai mare piata a mobilitatii electrice din lume. Pentru aceasta, BMW Group a semnat „o scrisoare de intentie" cu constructorul chinez Great Wall Motor.

Productia primului MINI electric pe baterii la uzina principala din Oxford, cu incepere din 2019, reprezinta un semnal clar al angajamentului marcii MINI fata de viitorul electrificarii.





Urmatorii pasi vor fi stabilirea detaliilor unui posibil acord de joint-venture si cooperare si clarificarea aspectelor precum alegerea locatiei de productie si investitiile concrete.

BMW Group nu are nici o intentie de a planifica o organizatie de vanzari suplimentara in China.

Compania este ferm angajata sa continue cooperarea de succes cu structura de vanzari deja existenta.

Independent de consideratiile strategice privind marca MINI, BMW Group va extinde joint-venture-ul BMW Brilliance Automotive (BBA), de mare succes in China, pe care il are cu partenerul Brilliance.

Pe langa cele doua locatii de productie a automobilelor, BBA are deja in functiune o uzina de motoare, care include o fabrica de baterii pentru automobilele electrificate ale marcii BMW produse local la Shenyang.

Aceasta este prima uzina de baterii operata in China de un constructor de automobile premium.

In ultimii ani, BBA a devenit un punct de reper al succesului marcii BMW pe cea mai mare piata si reprezinta un model pentru dezvoltarea continua a MINI in China. Aproximativ 560.000 de automobile ale marcii BMW au fost livrate clientilor in China pe parcursul anului 2017 - mai mult decat in urmatoarele doua piete ca importanta, SUA si Germania, la un loc. In 2017, China a fost a patra cea mai mare piata pentru MINI, cu aproximativ 35.000 de unitati livrate. Acest lucru subliniaza potentialul global suplimentar al marcii.

Strategia de succes pentru extinderea retelei globale de productie a BMW Group urmeaza o regula clara: productia urmareste piata.

Cu toate acestea, extinderea marcii BMW in cele mai mari piete ale sale, precum China, nu a dus la o scadere a productiei la uzinele germane ale companiei. Din contra, intre 2007 si 2017, productia in Germania a crescut cu aproape un sfert, la aproximativ 1,15 milioane de automobile pe an. In acelasi timp, aproape jumatate din toata productia BMW are loc acum la uzine din afara Germaniei.

O strategie similara de crestere ar putea accelera dezvoltarea semnificativa a marcii MINI fara a pune la indoiala angajamentul BMW Group fata de Marea Britanie. Compania a facut investitii semnificative de-a lungul anilor pentru a-si intensifica implicarea in tara.

Sursa: Wall-street.ro