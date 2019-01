Bocetele lui DODON sau cum Rusia DISTRUGE economia moldovenească

Premierul Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a semnat o dispoziție privind interzicerea mărfurilor din Ucraina sau care tranzitează teritoriul Ucrainei. Astfel, deși de la 1 ianuarie au fost anulate taxele vamale la exportul către Rusia a legumelor, fructelor (mere, cireșe, prune, nectarine etc.), conservelor de fructe și legume, dar și al produselor vitivinicole, în urma unei înțelegeri dintre președintele Igor Dodon și omologul său rus, Vladimir Putin, producătorii din R. Moldova au canalele de export blocate, informează Agenția Regnum.

Piața rusească este cea mai nesigura piață datorită voluntarismuui administrativ dar și datorită războiului cu Ucraina. In virtute amplazarii geografice a RM, singura piaza accesibila, prognozabila si șigura este piata UE.această decizie a premierului Medvedev va duce la reducerea exporturilor din Transnistria cu 13 milioane de dolari.

De asemenea, regnum.ru scrie că cel mai mult vor avea de suferit întreprinderile din R. Moldova, chiar dacă de la 1 ianuarie și până la 30 iunie 2019 au fost anulate taxele vamale la exportul către Rusia a legumelor, fructelor (mere, cireșe, prune, nectarine etc.), conservelor de fructe și legume, dar și al produselor vitivinicole.



„Această măsură de sprijinire a întreprinderilor moldovenești a fost un act de susținere pentru președintele Igor Dodon în preajma alegerilor parlamentare din 24 februarie. Decizia a fost luată în cadrul unei întrevederi dintre Dodon și președintele Rusiei. Noua decizie a Guvernului Federației Ruse, privind tranzitul producției moldovenești și transnistrene prin Ucraina, este calificată cu satisfacție de unii experți – „sabotarea deschisă” de către Executivul rus a indicațiilor date de președintele Putin”, se mai arată în materialul agenției rusești.



Dodon umilit la MAXIM

Într-o postare pe pagina personală de Facebook, Dodon precizează că Rusia a eliminat, de la 1 Ianuarie, taxele pentru anumite categorii de mărfuri din R. Moldova.

„Reiterez că de la 1 ianuarie 2019, Rusia a anulat taxele de import pentru mai multe categorii de mărfuri din Republica Moldova, realizînd astfel înțelegerile obținute anterior de Președinții FR și RM.”, a scris Dodon.

Doar că intrarea în vigoare a hotărârii guvernului de la Moscova prin care este interzis importul mărfurilor care tranzitează Ucraina a creat „riscuri”.



„Această Hotărîre a creat riscuri pentru anumite categorii de mărfuri moldovenești, cum ar fi produsele vinicole și conservele, întrucît, potrivit noilor reguli, acestea trebuie livrate pe teritoriul Rusiei evitînd Ucraina, ceea ce sporește semnificativ cheltuielile de transport. Pentru soluționarea problemei respective suntem in contact cu conducerea Federației Ruse.”, a scris Dodon.



De asemenea, Dodon spune că a luat sub control situația și va identifica o soluție. „Astfel, anunț agenții economici din Moldova (producătorii și exportatorii) că Președintele Republicii Moldova a luat sub control personal rezolvarea problemei și soluția va fi identificată în zilele apropiate.”, a scir Dodon.



Menționăm că piața rusească este cea mai nesigura piață datorită voluntarismuui administrativ dar și datorită războiului cu Ucraina. În virtutea amplasării geografice a R, Moldova singura piață accesibilă, prognozabilă și sigura este piața din Uniunea Europeană.



Timpul.md