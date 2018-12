Bogatu, despre căderea în sondaje a Maiei Sandu: Oamenii nu vor să aleagă o clonă a lui Andrei Năstase

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

Clădirea Time Warner, din New York, unde se află și birourile televiziunii CNN, a fost evacuată în această dimineaţă, în urma unei amenințări cu bombă.

Trimisul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, a cerut Rusiei să-i elibereze pe marinarii ucraineni capturați în strâmtoarea Kerci până de Crăciun sau Anul Nou. Într-un interviu acordat Voice of America, el a declarat că Statele Unite...

Puţini sunt cei conştienţi de riscurile la care inima este supusă cu fiecare pas, atunci când viaţă pe care o duc nu poate fi considerată "sănătoasă". Un pahar de vin în plus? O zi în care nu ai făcut cele 30 de minute de mişcare? Niciun exces nu este uitat...

Bloggerul Ilia Varlamov a dezvăluit că reportajul canalului rusesc ”Pervîi” (minutul 8:32 in video) despre aniversarea ”Revolutiei Demnitatii” (cunoscuta si ca EuroMaidan) de la Kiev, a fost filmat la Minsk, în țara vecina, iar rolul unui ucrainean dezamagit...

„Oamenii și-ar dori astăzi un program concret și consistent al Opoziției extraparlamentare, ar vrea să vadă un orizont de așteptare, adică acea sumă de lucruri pe care guvernații doresc să fie făcute de guvernanți. Degeaba. De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere. Se creează impresia că, în afară de demonizarea liderului PDM care i-a devenit o obsesie, Maia Sandu nu are nimic de spus. Lumea s-a cam plictisit de invectivele interminabile pe care PAS le plagiază din arsenalul propagandistic al PPDA. Privită din acest ungi, prședinta Partidului Acțiune și Solidaritate pare o copie palidă a lui Andrei Năstase. Nu e de mirare că liderul PPDA începe s-o depășească în sondaje. Era de așteptat. Oamenii aleg originalul, nu clona”, notează Bogatu.

„Refuzul președintei PAS de a lupta pentru dreptul ei legitim de a intra în lupta pentru fotoliul de primar a scos în evidență nu numai o slăbiciune politică, ci și una morală. Ușurătatea cu care Maia Sandu a cedat șantajului liderului PPDA arăta că aceasta nu are nici forța, nici căderea de a lupta pentru reînnoirea clasei politice pe principiile integrității pe care partidul său o anunțase cu surle și trâmbițe”, scrie Petru Bogatu. O altă cauză a declinului PAS este retorica agresivă, dar sterilă a Maiei Sandu, susține editorialistul de la Deschide.md.

