Bogdan Aurescu, despre otrăvirea lui Aleksei Navalnîi: UE trebuie să aibă o replică robustă, inclusiv cu măsuri restrictive

Marte face cuadratura cu Pluto si exista o provocare majora in mainile tale chiar acum. Ultima data cand s-a intamplat asta a fost in august si se pare ca n-ai luat cea mai corecta decizie. Acum este timpul sa profiti de rezervele de energie, sa-ti infrunti teama si sa-ti schimbi propria...

Lumea 9 Octombrie 2020, ora: 07:20

In noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai lunga zi din an, iar romanii vor avea prilejul sa doarma cu o ora in plus.