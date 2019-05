Boiler Show: Năstase l-a mandatat pe Machedon să negocieze din numele Platformei DA cu forțe de la Kremlin

Bloggerul Eugen Luchianiuc îi dă replică liderului PPDA, Andrei Năstase, care a lansat ieri atacuri dure la adresa celor care îl critică. Răspunsul bloggerului vine sub formă unui demers către conducerea Spitalului Clinic de Psihiatrie, în care Luchianiuc cere ca Năstase...

Cea mai importantă vizită, era însă programată pentru ziua de 9 mai, în hotelul “Grand”, într-o camera la etajul 2. Acolo erau așteptați de Andrei și Vladimir de la Moscova. Andrei “al nostru”, l-a prezentat prietenilor săi din Moscova pe Alexandru Machedon în calitate de intermediar și reprezentantul opoziției moldovenești. Acum, Machedon are mandat de a negocia la Moscova, în numele lui Năstase, pentru că, dacă va merge Năstase la Moscova și va fi văzut de către vreun moldovean în aeroport, imaginea opoziției se va strica imediat.

În cadrul aceleiași excursii, canalul Boiler Show scrie că Andrei Năstase a mers la un magazin Zara, pentru a-și procura două perechi de pantaloni, fiindcă nu mai încape în cei pe care îi are la momentul de față.

