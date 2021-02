Bolea pretinde că deputați ai Platformei DA erau gata să semneze pentru coaliția monstruoasă DODON+ȘOR / Slusari: Bolea aberează

Președintele Fracțiunii parlamentare a Platformei DA, Alexandr Slusari a precizat în cadrul aceleiași emisiuni că de fapt nimeni din Platforma DA nu a dorit să semneze, iar declarațiile lui Bolea ar fi aberații. „Noi am aflat din presă. Noi nu știam numele candidaturii. Noi am aflat la orele 10:00. Nimeni nu a vrut să semneze. Dacă era să ni se propună să semnăm alături cu PSRM, Șor și Pentru Moldova, imediat era să-i trimitem la origini”, a spus Alexandr Slusari.

„De la început mai mulți deputați erau gata să semneze în această listă. Și de la Pro Moldova și unii deputați de la Platforma DA , însă după asta au început ala ca la o cumetrie moldovenească, eu nu vreau să semnez sub numele unui sau altui deputat, eu vreau să fiu al 12 pe listă și nu al 35 și multe alte chestii de genul dat”, a spus Bolea

Potrivit unei hotărâri a Curții Constituționale din 6 august 2020, președintele RM este obligat să desemneze candidatul propus de o majoritate parlamentară absolută (minim 50+1 deputați) și formalizată. Ex președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase explică daca...

12 Februarie 2021, ora: 07:10

