Boli agravate de expunerea la soare. Sfaturile doctorilor!

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

In alte afecțiuni, de exemplu vitiligo, este hipo sau depigmentare a pielii, trebuie să urmărim dacă pe zonele acelea apar modificări, de exemplu, cancer de piele, dacă s-a stat mult la soare, fără fotoprotecție adecvată.

Ce alte afecțiuni sunt agravate de expunerea la soare? O altă boală care apare, printre alți factori, mai mult din cauza soarelui, este cancerul de piele, așa numitul carcinom, bazo celular sau spino celular. Apare de obicei la persoane care au stat foarte mult la soare, foarte mult însemnând chiar zeci de ani, la 50, 60 de ani apare, dar în ultima vreme am văzut și la persoane mai tinere, la 30 de ani.

