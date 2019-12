BOMBĂ în sportul mondial! Rusia, exclusă de la Jocurile Olimpice și de la Mondialul din 2022

Coliva are origini înainte de creștinism, nefiind invenția creștinilor. Originile ei se regăsesc în ritualuri păgâne, mai exact în manifestările mortuare precreștine legate de cultul pământului ca divinitate. Află cum se face coliva.

Doua actiuni de protest au avut loc in weekendul trecut în capitala Belarusului împotriva ”integrării profunde” cu Rusia. Actiunile nu au fost autorizate, dar politia nu a intervenit, mitingul fiind organizat în mod pașni, fără ca vreo persoana sa fie reținuta.

Multe voci spun că mașinile cu hidrogen sunt viitorul, iar recordul stabilit recent de Hyundai aduce un plus de credibilitate acestei teorii.

Conform HLN, WADA, care a suspendat în 2016 sportivii ruși, interzicându-le să participe sub steagul național la Olimpiada de la Rio după un raport ce dezvăluia programul de dopaj în masă impus de Moscova, a continuat investigația printr-o comisie independentă (CRC).

Scandalul își are originile în 2015, când WADA a stabilit că Rusia a contribuit la nașterea unui „sistem instituțional” de dopaj, perioada vizată fiind 2011-2015.

Sancțiunea ar urma să se aplice nu doar la Olimpiadă și Mondial, unde rușii sunt califați, ci și la toate competițiile internaționale în care Rusia participă în cadrul sporturilor de echipă. Astfel, sportivii nu vor putea participa la Mondiale și la Olimpiade sub steagul Rusiei.

Forul mondial anti-doping a recurs la această decizie extremă după ce Rusia a fost acuzată că a ascuns mii de rezultate pozitive la testele antidoping ale sportivilor ruși, notează sky.com. Potrivit aceleiași surse, Rusia are termen de 21 de zile pentru a face recurs la TAS.

