BOMBĂ PE PIAȚA AUTO - Mașinile noi pe diesel și benzină vor fi INTERZISE la comercializare pe piața UE începând din ...

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Procurorii i-au înaintat lui Viorel Morari ordonanța de punere sub învinuire și au cerut mandat de arestare pe un termen de 30 de zile pe numele fostului șef al Procuraturii Anticorupție. Judecătoria Chișinău urmează să se expună luni dimineață în privința plasării...

Horoscop 2020 SANATATE. Anul 2020 abia inceput are o activitate planetara intensa. Este anul surprizelor, anul redefinirilor, al oportunitatilor. Anul 2020 este un an cu eclipse, cu Luni pline si Luni noi, cu planete retrograde si tranzite cum nu au mai fost de zeci zi chiar sute de ani. Cum te...

Imaginile de securitatea arată că două rachete iraniene, lansate la distanță de aproximativ 23 de secunde, au lovit avionul ucrainean în Iran pe 8 ianuarie, scrie New York Times.

Cele două documente publicate de Comisia Europeană se numesc European Green Deal Investment Plan și Just Transition Mechanism. Ele creionează marile direcții în care Comisia Europeană își va proiecta investițiile în următoarele decenii pentru a atenua masiv impactul asupra mediului.

Rezoluția intră la votul final miercuri, la o zi după ce Comisia von der Leyen a prezentat planul de un trilion de euro pentru „înverzirea” Europei, care are un impact major asupra economiei, în special în sectorul auto și al mobilității.

Proiectul precizează că „pentru un viitor prosper, modern, competitiv și neutru din punct de vedere influențelor climatice, toate autoturismele noi introduse pe piața UE trebuie să aibă emisii zero începând cu anul 2040 pentru a îndeplini obiectivele privind atingerea neutralității climatice în 2050 și solicită un cadru politic coerent și proiecte de tranziție care să sprijine acest lucru.”

