Bombardamentele continuă în Donbas, un alt soldat a fost rănit

Astfel, numai în această zi, mercenarii ruşi au încălcat regimul de încetare a focului de 12 ori, inclusiv prin utilizarea artileriei de mare calibru. „De la începutul zilei, au fost înregistrate douăsprezece încălcări din partea rușilor în regiunea Donbas. (...) În timpul luptelor, artileria rușilor a lovit în fortificațiile noastre defensive de lângă Novolugansk, Starognatovka, Svetlodarsk, Novgorodsk și satul Hutor Vilny. În plus, incendiile produse de inamic, provenite de la lansatoarele automate de grenade și vehicule de luptă pentru infanterie, au fost înregistrate în zonele Orehovo, Opitnoe și Zolotoe-4”, se arată în comunicatul ministerului.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Radiațiile solare sunt extrem de periculoase și devin din ce în ce mai puternice cu fiecare an care trece, avertizează medicii. Cremele de protecție solară sunt foarte importante, nu numai pentru cei care merg pe plajă, ci pentru oricine se expune razelor solare.

Actualitate 27 Iunie 2019, ora: 11:43

August este luna in care cele mai multe fructe ale padurii sunt coapte. Zmeura, afinele, murele, toate acestea sunt accesibile si se pot gasi in natura in timpul drumetiilor de vacanta.