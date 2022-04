Bombardarea depozitului de carburanți din Belgorod: Ucraina susține că nu este responsabilă de atac

Forțele armate ale Ucrainei au confirmat vineri, 1 aprilie, faptul că două elicoptere militare ale Kievului au bombardat un depozit de carburanți aflat în localitatea Belgorod, Rusia. Acesta ar fi fost primul atac aerian asupra teritoriului Rusiei din istorie. Ulterior, după ce mai mulți oficiali Ucraineni au refuzat să confirme astfel de declarații, clipul postat de Forțele armate ale Ucrainei pe pagina de Twitter, a fost șters.

Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba spune că nu poate nici să confirme, nici să infirme relatările potrivit cărora aviația Ucrainei ar fi implicată în atacul asupra depozitului de petrol din Belgorod. Kuleba a susținut că nu deține informații militare.

Totodată, Ministerul Apărării al Ucrainei respinge informațiile autorităților ruse conform cărora Forțele Armate ale Ucrainei ar fi lovit depozitul de petrol din Belgorod, provocând un incendiu acolo.

„Bănuim că explozia unui depozit de petrol din Belgorod rus s-a produs din cauza neatenției ocupanților sau pentru a ascunde corupția cuiva”, a declarat Ministerul Apărării site-ului Segodnia.

Potrivit militarilor, aceștia nu au informații că în explozie ar fi fost implicate unități ale Forțelor Armate ale Ucrainei. Pe rețelele sociale au apărut și imagini cu elicoptere care zboară la joasă înălțime și despre care se presupune că sunt exact aparatele folosite în atacul asupra depozitelor din Belgorod.

În alte imagini postate pe Twitter, presupus a fi fost făcute în apropiere de Belgorod, sunt prezentate rămășițele unor proiectile reactive de calibrul 80 mm, care reprezintă tipul de muniție folosit de elicopterele de atac ucrainene.

You can look at some things forever: how fire burns, water flows, and how Ukrainian combat helicopters fly in Russia in Belgorod to destroy an oil depot. #Ukraine #UkraineWar #Russia #Belgorod pic.twitter.com/MQexTghSNi