Boris Johnson ar plănui o vizită în Kiev pentru a discuta față în față cu Zelenski

Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, ar plănui o vizită-fulger în capitala Ucrainei în zilele următoare, pentru a vorbi direct cu președintele Volodimir Zelenski, potrivit Daily Mail. Prim-ministrul britanic ar intenționa să-și arate direct „sprijinul față de Ucraina în fața invadatorilor ruși”.

Boris Johnson le-a cerut asistenților săi să examineze cât de fezabilă ar fi o vizită în Kiev pentru a discuta față în față cu Volodimir Zelenski.

Principalii responsabili ai serviciilor de securitate au „profunde îngrijorări” privind o eventuală vizită în Ucraina în această perioadă, când „bombardamentele rușilor s-au accelerat și se trage în clădiri și civili”.

Potrivit unei surse apropiate Guvernlui britanic, Boris Johnson dorește să plece la Kiev, astfel, a cerut mai multe informații pentru a face posibilă această călătorie într-o zonă de război.

„Dacă sunt lăsate deoparte îngrijorările mari legate de securitatea premierului într-o astfel de călătorie, considerabile, întrebarea este dacă există ceva suplimentar ce s-ar putea obține în urma unei asemenea vizite sau rămâne doar o dovadă de solidaritate cu Ucraina”, a menționat sursa, potrivit publicației din Marea Britanie.

În paralel, Boris Johnson a anunțat pe Twitter că a avut o discuție telefonică cu Volodimir Zelenski pentru stabili modul în care va lucra pentru a promova interesele Ucrainei la reuniunile NATO și G7 din această săptămână.

„Marea Britanie va continua să intensifice sprijinul militar, economic și diplomatic pentru a ajuta la încetarea acestui conflict teribil”, a spus Boris Johnson.

Christiane Hoffmann, purtătorul de cuvânt al Guvernului de la Berlin, a declarat că summitul G7 este programat pentru ziua de joi, 24 martie, și va fi consacrat „situaţiei din Ucraina” şi va fi „integrat” în reuniunile Alianţei Nord-Atlantice şi Uniunii Europene, care se vor derula în aceeaşi zi la Bruxelles,

I spoke to President @ZelenskyyUa this afternoon to set out how I will be working to advance Ukraine’s interests at meetings of NATO and the G7 this week.

The UK will continue to step up military, economic and diplomatic support to help bring an end to this terrible conflict.