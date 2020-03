Boris Johnson, premierul Marii Britanii este infectat cu coronavirus. Care este starea lui de sănătate

Boris Johnson, premierul Marii Britanii, a anunțat pe contul său de Twitter că s-a infectat cu coronavirus. Până nu demult acesta milita pentru imunizarea colectivă, însă pe măsură ce numărul cazurilor a crescut, și-a schimbat punctul de vedere și a impus măsuri drastice în regat.



Acesta a povestit că a manifestat ușoare simptome în urmă cu 24 de ore, motiv pentru care s-a și testat. Rezultatul a fost unul pozitiv, astfel că va rămâne izolat în următoarea perioadă. Tot pe Twitter, premierul britanic a anunțat că va continua să conducă Executivul, chiar daca va sta acasă.

În urmă cu o zi, Casa Regală a anunțat că prințul Charles a fost și el confirmat cu COVID-19, dar că starea lui este una bună.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri