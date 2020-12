Boris Volosatîi: AUR este unicul partid care vine cu un proiect de țară, în beneficiul cetățenilor

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Schimbarea și începutul unei noi etape în viața vor deveni un simbol pentru toate semnele zodiacale. Berbec Ai parte de o iesire frumoasa in aer liber. Aveai nevoie sa iti mai limpezesti gandurile. Inca nu ai procesat toate schimbarile din ultima perioada.

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

Fasolea este recunoscută ca fiind un aliment important în vederea îmbunătățirii stării de sănătate. Are un gust bun, fie ca este proaspătă, uscată, congelată sau conservată. Iată care sunt ingredientele de care ai nevoie şi cât de uşor se prepară fasolea...

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și nu implică sacrificarea puilor, întrucât sunt luate prin biopsie.

„Am în programul meu un mesaj de unificare a celor două state românești, un program detaliat, etapizat și cu inițiative legislative concrete. Mesajul meu nu s-a schimbat pe parcursul a 30 de ani, am promovat adevărul istoric și geografic pe care l-am materializat în acest program de reunire a Basarabiei cu Patria-Mamă. Acest mesaj al meu a coincis în totalitate cu mesajul Alianței pentru Unirea Românilor, partid pe care îl reprezint. M-am regăsit în ceea ce propune AUR și pun umărul pentru realizarea acestor deziderate”, a mai spus Volosatîi, amintind despre motivele care l-au făcut să candideze la alegeri parlamentare din decembrie.

Candidatul spune că AUR, partidul din partea căruia a ales să candideze pentru un loc în Parlamentul de la București, are ca fundament o ideologie naționalistă, patriotică, unionistă, tradițională și conservatoare.

„AUR este un partid tânăr și își propune folosirea celor mai frumoase și inteligente minți ale românilor, în toate domeniile, pentru a realiza programul nostru. Unicul partid care vine cu un proiect de țară, absolut concret, care este în beneficiul cetățeanului român: apă, hrană, energie, aceasta este cea mai vizibilă deosebire dintre AUR și celelalte partide. Acest proiect ar putea să aducă România în rândurile celor mai importante națiuni europene, dar nu o remorcă a acestor națiuni. Noi am fost grânarul Europei, acum cumpărăm pâine, am exportat energie, acum cumpărăm chiar de la vecinii noștri care n-au așa resurse”, a declarat Volosatîi.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

