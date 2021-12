„Boxerul” Țîcu se retrage din politică și refuză să „lupte” cu Șalaru și Guțu pe care îi numește „cozi de topor”

Țîcu s-a resemnat cu ideea că va trebui să predea ștampila formațiunii, după ce conducerea partidului, întrunitîăvinerea trecută, i-a cerut să demisioneze și, totodată, a convocat congresul extraordinar.

Fostul „mare” boxer amator Octavian Țîcu spune că în spatele deciziei ar sta secretarul general al formațiunii, Anatol Șalaru, și vicepreședintele Ana Guțu.

„Când am venit eu, PUN era inexistent, avea șapte organizații teritoriale, nu conta nicăieri, toate asocierile erau cu gașca lui Șalaru și Ana Guțu. Ne-am apucat de lucru și am reușit să creăm peste 20 de organizații teritoriale. În toamna anului 2020, am reușit să luăm un rezultat foarte bun în prezidențiale, al șaselea, cu aproape 30 de mii de voturi, cel mai mare scor unionist. În toată această perioadă, nu am fost ajutat în niciun fel de domnul Șalaru, care era secretar general. Din contra, toate asocierile cu el mi-au fost negative. Toți spuneau că Țîcu e bun, dar cât este Șalaru la PUN, nu o să venim în partid. Oamenii au început să vină când ne-am înțeles cu Anatol Șalaru că el se va retrage și nu va participa la alegerile parlamentare. A fost o înțelegere draconică. Am spus că ori particip fără tine, sau nu particip deloc. Ei sunt pe acolo veri, consăteni… Acesta nu e partid. Partid e ceea ce am început să facem noi”, a declarat Țîcu într-un live pe Facebook.

„Prin urmare, aici se încheie capitolul PUN. Anatol Șalaru, împreună cu Ana Guțu, au îngropat pentru o anumită perioadă unionismul în R. Moldova, l-au distrus prin această decizie. Pentru că ei nu au ce face în loc. Acest partid este mort. Au anihilat un partid, care putea deveni o alternativă actualei guvernări. Eu nu am de gând să mă lupt cu oamenii din partid. Am învățat că nu trebuie să te legi cu oamenii care te-au trădat o dată. Nu în unirea unioniștilor e soluția Unirii cu România. Acest lucru e o utopie”, a conchis Țîcu.

Cetățenii Republicii Moldova vor trebui la următoarele alegeri, pentru că ele nu vor fi curând, să aleagă acea partidă unionistă care nu unește toți liderii unioniști compromiși și expirați, ci să aleagă acea alternativă, care este pentru toți cetățenii, declară Octavian Țicu. El a dat și numele tuturor celor care îi cere demisia – Anatol Șalaru, Pântea, Cărbune, Topală, Botnari, Petcu, Cimbriciuc, Dușciac, Guțu, Gheras.