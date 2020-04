Brăiking/// Președintele Dodon și Mitropolitul Vladimir au decis ca Parada de 9 mai va fi sărbătorită concomitent cu Paștele Blajinilor!

Evenimentele pregătite pentru așa-numita „ziua victoriei”, sărbătorită de socialiștii moldoveni pe 9 mai, ar putea fi amânate pentru o altă zi. Anunțul a fost făcut de către Dodon, în cadrul unei emisiuni televizate. La fel, Dodon a declarat că toate evenimentele în masă, care erau organizate anual pe data de 1 mai și 9 mai vor fi amânate, dar nu și anulate!

„Suntem profund mâhniți că nu vom putea mărșălui de 1 mai și 9 mai. Am primit de la Moscova câțiva kilometri de lenta sfântului Gheorghe. Ce să facem acum cu ea? Că doar n-o s-o ducem la fazendă și s-o folosim legatul viței de vie! Am fost informat că colegii de la Mitropolia Moldovei au investit in lumănări, tămâie, pomelnice etc., așa că am discutat această întrebare cu Vlădâka Vladimir si am găsit o soluție. Am decis să consolidăm societatea, propunând un eveniment comun - marșul de Ziua Victoriei să fie sărbătorit concomitent cu „Blajinii 2020. Evenimentul se va numi „ZIUA VICTORIEI BLAJINILOR 2020” Această opțiune este precăutată și in alte state din CSI”, a declarat Igor Dodon.

Decizia celor doi înalți prelați ai Rusiei la Chișinău – președintele Dodon și Mitropolitul Vladimir, vine după ce Premierul Ion Chicu l-a contrazis public pe Igor Dodon anunțând că statul nu va acorda sprijin financiar Bisericii pe perioada stării de urgență.

Loading...

Mitropolitul Vladimir s-a arătat alarmat de afirmația mincinoasă a Premierului Chicu, care declarat că: „Biserica nu este activitate de întreprinzător, nu avem absolut nimic”.

„Cum nu-i activtate de întreprinzător? La ce să ne așteptăm după asemenea declarații? Poate vrea să punem aparate de casă la vândut lumânări? Sau poate Chicu vrea să plătim impozite pe fiecare mort și nou-născut care trece prin mâinile noastre? Să-și mai pună pofta in cui!” – a declarat isterizat IPS-ul Vladimir, schițând un gest obscen, în adresa premierului tehnocrat.

Potrivit surselor noastre din cadrul președinției, confirmate și de Mitropolia Moldovei, deja a există elaborat un plan al viitoarei acțiuni comine Președinție-Mitropolie. Potrivit acestui plan, pe străzile Chișinăului se va intona imnul URSS iar prin paiața centrală vor mărșălui mai multe persoane travestite. Primii vor trece membrii gărzii tinere a PSRM, travestiți în haine de soldați sovietici din perioada celui de-a doilea război mondial, în urma cărora va trece în marș cel de-al doilea grup de securiști cu barbă, travestiți în haine de preoți ai Mitropoliei Moldovei subordonate mitropoliei ruse. Manifestanții vor purta într-o mână steagurile roșii ale fostei URSS iar in cealaltă cate un coș cu pomeni produs in China, in care se întrezări și câte o sticla de Gura Căinarului de 1.5 litre, plină cu vin de la Sadova.

După ce va părăsi Piața Marii Adunări Naționale, toată această publică onorabilă se vă opri în fața Primăriei, unde vor fi întâmpinați de primarul Ivan Ceban care îi va servi pe cei prezenți la evenimentul comun „Ziua Victoriei Blajinilor 2020” cu tradiționalul terci ostășesc și o sută de grame de votcă. Din sursele noastre, Președintele a încercat să înlocuiască ruseasca sută de grame de votcă cu niște vinișor de la Sadova, dar Moscova spus „НЕТ” acestei novații.

După popasul la Primărie, coloana a 5-a a Rusiei la Chișinău se va separa in două. Travestiții în haine de soldați vor merge la palatul Republici unde vor asculta un concert de muzica patriotică sovietică, iar securiștii cu barbă travestiți in preoți vor lua calea cimitirelor ca să jumulească de bani moldovenii naivi veniți din afară țării.

Timpul satiric