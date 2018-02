Brazilia: Armata va prelua controlul securităţii în Rio de Janeiro ca răspuns la creșterea violențelor bandelor infracționale

Guvernul brazilian a decis ca armata sa controleze securitatea in statul Rio de Janeiro, ca raspuns la cresterea violentelor bandelor infractionale.

Presedintele Michel Temer a comparat violenta cu "un cancer" si a spus ca s-a facut orice mai putin supravegherea prin forta de catre stat a bandelor de crima organizata.

Luiz Fernando Pezao, guvernatorul statului Rio a cerut ajutor, dupa ce carnavalul anual din regiune a fost tulburat de violente.





Astfel, armata va controla politia si alte servicii de securitate.

Generalul Walter Souza Braga Netto va supraveghea operatiunea. El a fost apreciat pentru cum a gestionat situatia in timpul Jocurilor Olimpice de la Rio din 2016.

La semnarea decretului, presedintele Termer a spus ca ia "masuri extreme", pentru ca circumstantele o cer. "Guvernul va raspunde dur si ferm, luand toate masurile necesare pentru a eradica crima organizata".

In timpul carnavalului de la Rio de Janeiro, care s-a incheiat miercuri, au avut loc mai multe incidente violente, iar trei politisti au murit. In plus, turistii au fost tinta hotilor.

Luiz Fernando Pezao si-a cerut scuze fata de cei afectati: "Nu eram pregatiti. Au existat erori in prima zi si am suplimentat patrulele".

Din cauza crizei financiare, bugetul politiei din Rio a fost taiat in ultimii ani, in timp ce al statului a fost afectat de recesiune.

Cifrele oferite de conducerea statului arata o crestere cu 8% a crimelor in 2017 fata de 2016 si de 26% fata de 2015.

Armata patruleaza de regula prin cele mai periculoase zone ale Rio de Janeiro, stapanite de traficantii de droguri, acum insa militarii vor fi prezenti peste tot in metropola cu 12 milioane de locuitori si in cel mai mare stat al Braziliei.

Este pentru prima data, din 1985, cand Brazilia a redevenit democratie, dupa 21 de ani de dictatura militara, cand rolul armatei este atat de insemnat.

Decizia semnata de presedinte va avea nevoie de acordul Congresului national.

Potrivit presei braziliene, actualul sef al securitatii publice, Roberto Sa, va fi inlaturat din functie. Generalul Netto va conduce cel putin pana la finalul acestui an.

Sursa: News.ro