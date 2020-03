BREAKING /// Klaus Iohannis anunță CARANTINĂ TOTALĂ: Restricțiile de circulație devin obligatorii / Am decis să folosim și Armata

Ceapa verde are mai multe beneficii pentru sanatate, printre care enumeram: – imbunatatirea imunitatii – reglarea glicemiei – proprietati antiinflamatorii – previne cancerul (gratie quercetinei) – protejeaza impotriva ulcerului, luptand impotriva bacteriilor...

Pentru astazi v-am rezervat o delicioasa reteta de musaca cu carne de pui. Nu este greu de facut si poate fi oricand varianta ideala si rapida pentru o cina in familie. Pofta buna!

Am discutat și alte măsuri care se cer luate, fie prin Ordonanțe de urgență ale Guvernului, fie prin Hotărâri ale Guvernului, fie prin ordine militare. Aceste restricții, pe care tocmai le-am menționat, vor fi prelucrate în cursul zilei de astăzi într-o ordonanță militară, ordonanță militară care se va finaliza până la sfârșitul acestei zile.

În afară de aceste chestiuni, am convenit să folosim și Armata, pentru a gestiona mai bine situațiile create în teren. În acest fel, Armata va pune la dispoziție personal care va veni să suplimenteze forțele de ordine publică, Jandarmerie și Poliție.

Am convenit totodată ca în această perioadă să pregătim pentru persoanele care sunt în carantină sau în izolare măsuri de supraveghere electronică, fiindcă este absolută nevoie ca aceste măsuri să fie respectate integral.

Am discutat împreună măsurile suplimentare care se cer luate în această perioadă și pot să vă spun în acest moment că am convenit că este nevoie de măsuri suplimentare pentru a fi în situația să îngrădim, să încetinim răspândirea infecției.

Împreună am evaluat situația care, după cum știm cu toții, devine din ce în ce mai complexă, situația creată, evident, de epidemia de coronavirus.

Tocmai am încheiat o ședință de lucru pe care am convocat-o. Au participat, împreună cu mine, Prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul de Interne, ministrul Sănătății și ministrul Apărării.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți introducerea carantinei totale. Ieșirea din casă va fi permisă de miercuri practic doar pentru a merge la serviciu sau pentru cumpărături de alimente. În plus, autoritățile au decis să folosească și Armata, care va suplimenta forțele de ordine publică.

