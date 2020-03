BREAKING / Cetățenii care vin în România din regiunea italiană Emilia Romagna, din Coreea de Sud și Iran, obligația să se izoleze la domiciliu timp de 14 zile

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Actualitate 2 Martie 2020, ora: 16:43

Prima saptamana a primaverii oficiale calendaristice ne trece prin energii si stari diferite, gratie miscarilor planetare in care rol principal joaca Venus, Saturn si Mercur. Venus in Berbec si Saturn in Capricorn sunt in cuadratura marti 2 martie si este, iata, un mod mai sobru de a incepe...