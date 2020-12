BREAKING. După pierderea alegerilor, Ludovic Orban (PNL) anunță că-și DĂ DEMISIA din funcția de Premier al României

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

Rezultate BEC - luni, ora 8, 99,75% din voturi numărate - ALEGERI PARLAMENTARE 2020 - PSD se distanțează la 30 la sută, PNL e pe locul doi cu 26%, iar USR PLUS obține în jur de 16 la sută. AUR este, fără îndoială marea surpriză cu un scor de 9,37%. Până în acest...

Demisia premierului înseamnă demisia întregului Guvern. După demisie, cabinetul funcționează interimar pentru următoarele 45 de zile. Pe perioada interimatului, Guvernul are puteri reduse și poate adopta doar acte administrative.

„România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezintă voința cetățenilor și decizia mea de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din forțele de centru dreapta ca vor să utilizeze toate resursele pe care le va avea România”, a mai spus Orban.

„Am decis să îmi depun mandatul de premier, după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă. Guvernul, după demisia mea, va fi condus de un membru al cabinetului care va fi desemnat de președintele României.”, a declarat Ludovic Orban.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

