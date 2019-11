BREAKING NEWS | Jose Mourinho a revenit în Premier League. Portughezul este noul manager al lui Tottenham

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Președintele Klaus Iohannis și premierul Ludovic Orban se află miercuri și joi la Zagreb, unde are loc Congresul Partidului Popular European (PPE). Premierul urmează să aibă întrevederi cu Ursula von der Leyen, președintele ales al Comisiei Europene, cu Donald Tusk, președintele...

Pastrav la cuptor? O propunere interesanta, nu-i asa?! Mai ales pentru zilelele din post in care este dezlegare la peste. Păstrav la cuptor # Rețeta 1 Ingrediente Pastrav la cuptor pastrav – 3 buc morcov – 2-3 buc ceapa – 1 buc patrunjel – 2-3 legaturi...

Anunţul a venit cu câteva zile înaintea reluării campionatului în Anglia. Sâmbătă, Tottenham are meci pe terenul lui West Ham United.

"Este o decizie pe care am luat-o destul de greu. Nu este o decizie uşoară pe care a trebuit să o ia conducerea. Nu ne-am grăbit deloc.

"Mă bucur să mă alătur acestui club cu o tradiţie încântătoare şi cu asemenea suporteri înfocaţi. Tottenham are mulţi jucători de calitate, iar gândul că voi putea lucra cu ei m-a atras din prima clipă" , a spus Mourinho pentru site-ul clubului.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)