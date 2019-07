BREAKING NEWS | Se face schimbul momentului. Ofertă uriaşă pusă pe masă de Real pentru Neymar

Rareș Bogdan, vedeta Realitatea TV, face o propunere șoc. El cere arestarea unor politicieni de prim rang, printre care Traian Băsescu, Ludovic Orban și Anca Boagiu, sub acuzația de subminare a economiei naționale.

Cartea unui autor de bestseller din Israel, a fost tradusa in Rusia omițându-se fragementul despre ”Putin minicinosul” și distorsionându-se capitolul despre invazia din Crimeea.

Oficialii de la PSG ar fi mai mult decât încântaţi să-l dea pe Neymar la schimb cu galezul Gareth Bale, însă ar vrea şi nişte bani în plus, astfel că ar fi de acord cu 90 de milioane de euro.

Florentino Perez le-a pus pe masă şefilor lui PSG suma de 90 de milioane de euro pentru Neymar. În plus, Real îl dă la schimb şi pe Gareth Bale, care a intrat în dizgraţia lui Zinedine Zidane.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)