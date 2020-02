BREAKING NEWS /// Guvernul Orban a fost DEMIS, la 3 luni și 1 zi de la învestire. Moțiunea de cenzură a PSD a trecut cu 261 de voturi

Guvernul Orban a fost demis miercuri, la 3 luni și 1 zi de la învestire, după ce moțiunea de cenzură a PSD a trecut, cu 261 de voturi. Pentru a trece moțiunea erau necesare 233 de voturi.

UPDATE 15:14 Deputații au terminat de votat, urmează senatorii

UPDATE 14:42 Marcel Ciolacu anunță trecerea la vot, secret, prin bile

UPDATE 14:29 Ludovic Orban

Nu voi răspunde la nicio bădărănie și minciună nenorocită rostită

Guvernul PSD a introdus coplata, noi am prorogat intrarea în vigoare a contribuțiilor financiare suplimentare

Mai mult, e interzis pentru spitale să ceară vreun leu în plus pacienților, măcar ascultați dacă aveți probleme cu cititul

Văd că luptați în continuare cu băncile. Unde e dl Simonis? Am un proiect de lege - lege privind exonerarea clienților băncilor de economisire creditare de la rambursarea unor sume privind prime de stat și accesorii, înaintat de dl Simonis. Nu sunteți de acord cu proiectul? Nu am adoptat ordonanța pentru că am remarcat că există un consens parlamentar

Dl Simonis, uitați ce ați semnat

Când aud de povestea cu împrumuturile în gura PSD îmi dau seama că nu mai există limita nerușinării. De ce suntem obligați să facem împrumuturi? Pentru deficitul lăsat de voi.

În trei ani de guvernare ați împrumutat fără să dați drumul la nicio autostradă 225 de miliarde, pe nimic, ca să acoperiți găurile bugetare pe care le-ați provocat

Dvs vorbiți de OUG, care ați dat OUG ca să modificați legea responsabilității fiscal-bugetare? Dvs vorbiți de luat primari cu japca? Păi cine a dat ordonanța 55?

I-ați luat oferind mită prin PNDL 1

Împrumuturi comparabile: în ianuarie 2020 guvernul pe care îl conduc s-a împrumutat cu 3,39% dobândă. În martie 2019 v-ați împrumutat cu 4,65%

Văd că vă miroase urât un ministru care provine din mediul privat. Nu vă e rușine? Un chirurg eminent

Îl atacați în absență în condițiile în care 7 ani de acasă m-au învățat să nu atac un om în absență

Ar trebui să fim mândri că avem un astfel de ministru, nu să-l bălăcărim cu fake news și minciuni gogonate

Recomandările Comisiei de la Veneția sunt valabile doar când se restrânge democrația, nu când este întărită democrația

Nu-i mai mințiți pe oameni

Apropos de OUG, sigur că și aici se vorbește de funie în casa spânzuratului

Vă spun sincer, ați făcut o campanie în care v-ați dezis de șeful vostru promovând un fake news. E vorba de pozele pe care le circulați de doi ani jumate

Acele poze sunt făcute în 2009, după turul doi al alegerilor prezidențiale, când conducerea PSD a venit să mulțumească conducerii PNL, dl Crin Antonescu, cu care v-ați înțeles când ați pus bazele USL, nu cu mine, și schimbul de geci a avut ca scop: președinții celor 2 partide, dl Antonescu mi-a cerut mie să ies la conferința de presă cu geaca roșie, și dl Geoană i-a cerut lui Dragnea să iasă îmbrăcat cu geaca galbenă. După ce am probat gecile, dl Dragnea a ieșit cu geaca galbenă, dar eu nu am ieșit cu geca roșie, pentru că mi-ar fi fost rușine tot restul vieții

Bucurați-vă acum că aveți impresia că sunteți majoritari. Nu veți scăpa de votul oamenilor

UPDATE 14:18 Marcel Ciolacu (PSD)

Dacă până ieri eram îngrijorat ca oricare român de ceea ce se întâmplă, după ședința de ieri eu chiar sunt revoltat

Eu mă mir că un un cu o asemenea structură antidemocratică, un om care nu poate digera democrația, a putut să ajungă premier

În loc să guvernați, de trei luni visați cum să vă păstrați scaunul iar România zace neguvernată

O țară nu poate fi condusă prin angajări de răspunderi și zeci de ordonanțe de urgență, doar cu împrumuturi uriașe, împotriva cetățenilor, cărora le răpiți până și accesul la sănătate și le spuneți sec: cine are bani trăiește, cine nu are moare

Agenda PNL înseamnă abuz de putere, călcarea în picioare a democrației, austeritate. Drumuri nu, sănătate nu, salarii nu

În doar trei luni guvernul a adus haos și instabilitate. De asta trebuie să plecați

Sunt revoltat că stați și visați de trei luni cum să vă păstrați fotoliul de premier în timp ce miniștrii fac numai prostii

Nu mai sunteți capabil să vă controlați propriul guvern

Înțeleg că aveți colegi care vă spun pompierul atomic. Probabil ați preluat extinctorul de la președinte, e o competiție să stingeți focurile pe care miniștrii le aprind în fiecare zi

Ați făcut un lucru pe care nu-l mai credeam posibil în 2020. Ași chemat FMI în țară. Ce semnal e pentru țară, pentru credibilitate, pentru investitori, pentru rating?

Pot înțelege de ce Cîțu a adus FMI în țară

Cu guvernul PNL chiar există riscul să ne culcăm sănătoși să ne trezim morți.

Apropos, dl Cîțu, unde sunt banii? În autostrăzi nu, în spitale nu, în școli nu

Ne spuneți și nouă în realitatea paralelă în care trăiți dvs, spionii ruși s-au întâlnit cu Al Capone?

Sunteți conștient că sunteți membru CSAT și declarațiile dvs au consecințe extrem de grave?

(parlamentarii liberali bat cu palmele în bănci, nemulțumiți de lungimea discursului lui Ciolacu)

Este un guvern al răului absolut

În încheiere, dl Orban, vreau să vă spun, nici nu știți cât de mic începeți să fiți

UPDATE 14:09 Șerban Nicolae (PSD)

Aș fi vrut să iau în serios o analiză a acestui în scurtă vreme fost guvern

Acest guvern are un merit important: ne-a arătat că poți avea un guvern cu oameni interschimbabili, sunt la fel de incompetenți oriunde

Nu au nicio meserie, nu se pricep la nimic

Aș fi vrut să le acord această cauțiune, că sunt incompetenți

Nu pot însă după ce am văzut salva de ordonanțe dată azi noapte

Nu sunteți ca hoții, ați dat ordonanțe de urgență noaptea, hoților

Ministrul de interne ne-a spus că a rezolvat problema urgentă a trotinetelor

Cum să-l iei în serios pe unul care spunea că lucrează 16 ore pe zi și când întreaga lui familie depindea de salariul său lucra part-time

Ordonanța de la Sănătate e cea mai gravă, vorbim de 1,2% din PIB. Privații nu au nicio obligație să facă achiziții prin licitații

Privații nu au nicio obligație să facă stoc pentru tratamente la începutul anului

Dl Costache e în Franța, și nu e la Academia franceză, este la o societate care are legătură cu medicina

Cei care au adus la putere acest guvern vor să-i fie complice

Guvernul Orban va trebui să plece la Parchet, să facă autodenunț

De aia s-au grăbit să dea azi noapte ordonanțe

Trotinetele erau pentru mascat adevăratele tunuri

Dl Barna, sunteți complicii acestor guvernanți

Ce s-a făcut cu cei 4 miliarde de euro împrumutați?

Vom demite acest guvern rușinos azi. Vor pleca acasă în huiduieli

Avem o echipă de incompetenți, de impostori, trebuie demiși de îndată

UPDATE 13:57 Florin Roman (PNL)

Moțiunea depusă de PSD se numește Guvern Orban PNL, privatizarea democrației românești

Moțiunea are 9 pagini și nu 8, așa cum a înțeles un coleg care acum trei luni zgâria la ușile PNL ca să voteze împotriva Guvernului Dăncilă

Mă gândeam ce o fi în sufletul oamenilor de acasă când văd că după trei luni de zile de la instalare reprezentanții lui Stalin și Troțki devin la fel de abuzivi, aroganți și cinici

V-am bătut la referendum, la prezidențiale, o să vă batem și la locale și la parlamentare, și atunci dragi români veți fi răzbunați și vom putea spune că am bătut ciuma roșie

Cred că se zvârcolește Dragnea în celulă când vă vede cât de des invocați Comisia de la Veneția

E ca și cum ar vorbi dracu de apă sfințită

Voi vorbiți de încălcarea regulilor în timpul jocului? Ați schimbat regulile în timpul jocului în 2014, ați legalizat traseismul a 500 de primari. În 45 de zile i-ați mutat din stânga în dreapta

Cine a stat 5 ani la ruși, nu poate gândi ca Bush. Să vă cerem să înțelegeți sănătatea e o utopie

Vă mai spun un singur lucru: tic-tac, e rândul nostru. I-ați promis lui Dragnea că mergeți cu el până la capăt. Închipuiți-vă că Dragnea e aici, nu la pușcărie. Mai mergeți cu el până la capăt? Înseamnă că sunteți lași. În opoziție cu voi

UPDATE 13:37 Alfred Simonis (PSD):

M-a sunat o doamnă de la Timișoara să vă rog să vorbiți mai tare.

S-a vorbit despre respectul în instituții, premierul a făcut referire la pixul cuiva. Îi reamintesc domnului Orban că și el a fost parlamentar din pixul aceluiași președinte în 2012, când era USL.

Mă așteptam să fiți obosit, ați petrecut toată noaptea la Guvern. 25 de OUG, ați făcut febră musculară. 25 de tururi pentru clienții PNL.

Doriți să le luați celor mai săraci român șansa de a fi tratați.

Cum e posibil ca un deputat de Covasna să fie votat cu mii de voturi a unor cetățeni bucureșteni?

Cum să ștergi datoriile a două bănci în ultima zi de mandat, asta ați intenționat, cum să privatizezi sănătatea?

Dle prim-ministru, în câteva minute mandatul dvs se încheie. Nu există un nume cuprinzător pentru toate inepțiile guvernului.

UPDATE 13:32 Călin Popescu Tăriceanu(ALDE):

Colegii mei și eu nu vom vota moțiunea. Am spus că suntem în favoarea alegerilor în două tururi pentru că se va diminua hegemonia partidelor mari.

Nu votăm moțiunea pentru că deschide drumul spre anticipate și ALDE nu vrea să asfalteze acest drum spre anticipate.

Consecințele declanșării anticipatelor: toată administrația blocată, vă puneți problema ce fac cetățenii? Haosul economic care se va genera. Consecințele sociale nu sunt deloc de neglijat.

Vreau să mă refer la un fapt care pe mine m-a bulversată: căruța de ordonanțe pe care le-a dat guvernul. Acest gen de a guverna nu poate rămâne neobservat și nici nesancționat.

Cer celor doi președinți ai Camerelor să sesizeze CCR, aveți datoria să apărați parlamentul.

UPDATE 13:27 Emil Pașcan (PMP):

Este un moment trist și îngrijorător. Se uită interesul românilor. Din 2016, PMP a înregistrat un proiect privind alegerea primarilor în două tururi, am strâns 1 milion de semnături. Stă blocat în comisie, de ce oare?

Cred că ar fi legitim să stimulăm competiția și e curios cum de scurtă vreme colegi de la Pro România au votat pentru două tururi și acum nu vor.

UPDATE 13:19 Kelemen Hunor(UDMR):

Dle Dan Barna, ar trebui ca noi politicienii să ne comportăm la fel ca politicienii de afară. Ar trebui să respectăm cuvântul dat. Și, dacă nu reușim, să nu ne mirăm dacă vin și consecințele.

Ar trebui să lăsăm ipocrizia în afara Parlamentului și să nu mai propagăm ideea că un principiu e bun cât timp folosește unor interese.

Nu ajungem la niciun rezultat dacă dimineața unele decizii ale CCR sunt bune, iar seara că judecătorii sunt niște ticăloși.

Dle Dan Barna, acest domn imaculat al politicii românești.

Ca să avem o țară ca afară ar trebui să acceptăm că puterea absolută nu face bine nimănui.

Guvernul acționează împotriva deciziilor Curtii Constituționale.

UDMR nu e de acord cu forma și conținutul legii asumate.

Dle Dan Barna, mă bucur că dvs nu aveți niciun primar și vreți să stabiliți regulile.

Se vorbește și de alegeri anticipate, sunt mulți parlamentari de la USR și PNL, mai e și Dan Barna, care susțin alegerile anticipate. Hai să facem primul pas.

Prioritatea nr 1 rămâne și trebuie să fie stoparea abuzului de putere al Guvernului.

UPDATE 13:16 Victor Ponta

După răcnetele isterice de la început, e bine să vorbim rațional

Nu am votat acest guvern, știam că dl Orban mai mult decât să se înțeleagă cu dl Iordache nu e în stare

E o înțelegere să pice acest guvern, e foarte bine, doar USR nu și-a dat seama că există această înțelegere

Această înțelegere să scape PNL de Orban cu ajutorul PSD nu e problema mea

Raed Arafat a spus că nu a înțeles care e caracterul de urgență al ordonanței privind asistența de urgență în privat

Există o singură explicație: le era frică că nu trece moțiunea

Cu această ordonanță m-au convins, voi vota moțiunea

Să știi că eu m-am operat de picior, nu am fost la o cură de dezalcoolizare, care sunt toate private. Aceste clinici de dezalcoolizare de azi le puteți pllăti din bani publici

UPDATE 13:07 Dan Barna (USR):

Cum dl Ciolacu ne vorbiți de democrație după ce în trei ani de Dragnea ați aruncat România în pragul unei revoluții??

Ne vorbiți de Europa și de reguli. Nu vă înăbușă oare ironia?

Nu veniți acum să ne vorbiți de democrație pentru că v-ați pierdut moral acest drept

Dl Kelemen, cât o să mai jucați partida aceasta a virginității interesate, a unui PSD bilingv?

Pericolul nu vine de la partidele Românești, ci de la obtuzitatea UDMR

De ce nu sunteți cinstit și nu puneți niște trandafiri pe sigla UDMR? Ar fi mult mai onest

Toată România se întreabă dacă nu asistăm la un nou blat PSD - PNL, dacă nu rulează noul episod USL 2.

În public spun că vor alegeri în două tururi, și premierul Orban și președintele Iohannis.

Nu vom tolera înțelegeri pe sub masă

USR va vota împotriva acestei moțiuni la vedere

Votul nu e un vot pentru guvernul minoritar, ci pentru principiul pe care USR l-a susținut din primul moment

Vă chem să fiți înțelepți măcar acum la finalul legislaturii

Nu vă fie frică de votul oamenilor, haideți să construim o Românie din care oamenii nu mai vor să plece

Oamenii pleacă în străinătate mai rău ca în țările care au război

Azi, o parte dintre dvs crede că prioritatea României e salvarea unor baroni locali

În ritmul acesta o să pierdem tinerii, o să rămânem să stingem lumina în Parlament și în primării doar câțiva

Haideți să-i ascultăm pe oameni, merităm mai mult ca țară

Astăzi, reducem democrația. Vă cer să nu votați această moțiune

UPDATE 13:02 Victor Paul Dobre (PNL):

După atâția ani în Parlament mi-e rușine de afirmațiile antevorbitorului meu

Nu poți să îți permiți să faci „gașcă” Guvernului. E respectul unei instituții legitime. Să vă fie rușine!

În arhitectura administrativă a României nu există o funcție mai importantă pentru cetățean decât aceea de primar

Pentru cetățean, 90% din problemele lui e în relație cu primăria și cu primarul

Importanța alegerii primarului e primordială

Nu există o legitimitate mai importantă decât votul majoritar direct

Ați prezentat o moțiune a inepțiilor

Cum poți să vorbești despre privatizarea democrației când noi dăm dreptul celui ales să aibă cât mai multă legitimitate?

E o moțiune a fricii, a lașității, vă e frică de confruntare, de oameni, să vă asumați angajamente

Vă e frică că nu o să mai vedeți primar al vostru la București până în secolul viitor

De ce vă e frică nu o să scăpați

Dacă veți vota această moțiune ineptă veți deschide calea anticipatelor și veți pierde cum nu ați pierdut niciodată în 30 de ani

Această lege o vom vota

UPDATE 12:56 Senatorul Florian Bodog de la PSD:

Mi s-a părut că rămâne moțiunea fără obiect, mi s-a părut că îi vine rău premierului în timp ce vorbea

Un guvern care fuge de dezbaterea parlamentară trebuie să plece

Să plece unde le e locul, la amicii lor de la marile corporații, probabil că acolo au jurat credință, și o fac pe bani mulți, pe banii românilor

Vă place când ministrul de Finanțe îndatorează țara la dobânzi umilitoare?

Vă place când ministrul Muncii se ia la trântă cu văduvele?

Vă place când sănătatea e oferită pe tavă firmelor care le plătesc salarii de mii de euro?

Ați scos programele naționale de sub incidența legii achizițiilor publice

Vă place când ministrul Justiției propune în fruntea parchetelor persoane atât de controversate încât și presa care le e prietenă e scârbită?

UPDATE 12:44 Ludovic Orban susține un discurs:

Înțeleg că aveți probleme cu cititul așa că sunt înțelegător...Vreți nu vreți, sunteți parlamentari născuți din pixul lui Dragnea

Trei ani de zile l-ați slugărit pe Dragnea.

Nu mă las judecat de voi, în trei ani ați arătat de ce sunteți în stare.

Singurul lucru care v-a deranjat a fost angajarea răspunderii pe instituirea unui regim electoral care dă un plus de democrație.

Ne acuzați pe noi că dăm OUG-uri? Am dat OUG după ce ați pus pe butuci companiile statului.

Ce ați făcut 3 ani de zile? ne cereți socoteală pentru 3 luni în care am refăcut imaginea României. Depuneți moțiune pentru că vă e frică de democrație, că într-un sistem democratic veți pierde jumătate dintre primari.

Nu dau doi bani pe afirmațiile voastre despre democrație, v-ați bătut joc de români.

Sunteți doar niște viespi care nu aveți decât ac și venin pentru români.

Demagogia voastră mincinoasă va fi demontată și vă veți face din nou de râs.

Cel mai tare m-a mirat că l-am auzit pe un alt lider politc că are o atitudine critică la spitalele private. Unde s-a operat, nu la un spital privat? Dar la un spital privat din Turcia.

Cu cât mai repede vă încetați mandatul, cu atât mai bine pentru România. Dacă Guvernul va cădea astăzi, va cădea în picioare.

UPDATE 12:40 Gabriel Andronache de la PNL îi cere lui Florin Manole să citească toată moțiunea de cenzură, mai exact o pagină pe care o sărise. „Este pentru prima dată când în procedura de citire un coleg parlamentar încalcă regulilele. Textul moțiunii trebuie citit în integralitate. Colegul nostru a sărit o pagină”, a spus el. Manole a revenit la tribună și citește pagina pe care o sărise.

UPDATE 12:20 Deputatul PSD Petre Florin Manole citește moțiunea de cenzură depusă de PSD și susținută de UDMR, o parte dintre parlamentarii Pro România și patru parlamentari ex-ALDE

Guvernul Orban trebuie demis de urgență. PSD sancționează încălcarea gravă a standardelor electorale.

Cu fiecare angajare de răspundere, PNL dovedește că e groparul democrației românești.

V-am avertizat că există o linie roșie peste care nu se poate trece.

Domnule Orban, ați deschis o cutie a Pandorei care poate avea repercusiuni tragice asupra românilor. Încetați să vă comportați ca un vătaf la conducerea țării.

PNL vrea din rațiuni politice să schimbe din temelii sistemul electoral.

În realitate vor să aranjeze regulile cum le convine pentru ca mânie să le schimbe din nou.

Statistic, noua reglementare nu modifică substanțial procentele.

Argumentul că două tururi ar asigura o prezență mai mare la vot nu se susține.

Demersul PNL arată disperare.

Am văzut că elevul Orban Ludovic primește lecții de constituționalitate chiar în timpul ședințelor de Guvern.

Problema nu e dacă alegerile sunt într-unul, două sau 10 tururi. Important este ca orice modificare legislativă să țină cont de standardele europene.

Este un abuz de putere care încalcă flagrant Constituția.

Nouă nu ne e frică de alegeri.

UPDATE 12:16 Ședința a început. Și-au înregistrat prezența 350 de senatori și deputați