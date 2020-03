BREAKING NEWS /// Ilan Șor a REVENIT în R. Moldova?

O nălucă bântuie prin politica din cele doua state românești – năluca… fricii. Departe de mine ideea de a face din zisele lui Karl Marx un etalon al gândirii și al exprimării, cu atât mai puțin o unitate de măsură utilă în analiza politică. Am ajuns însă...

În legătură cu şedinţa comună de la Iaşi a guvernelor de la Bucureşti şi Chişinău am reţinut două declaraţii, ambele simbolice, făcute de doi moldoveni. Una aparţine socialistului I. Dodon din R. Moldova, a doua - prim-ministrui român Mihai Răzvan Ungureanu.

Iranul va mobiliza peste 300.000 de militari și voluntari în încercarea de a ține sub control epidemia de coronavirus, informează The Guardian. Iranul este cea mai afectată țară de pe glob, după China, din punct de vedere al deceselor cauzate de infecția cu coronavirus.

„Partidul Politic „ȘOR” are onoarea să vă informeze că astăzi, 4 martie, liderul formațiunii, deputatul Ilan Șor va susține o conferință de presă. Sunt invitate toate instituțiile mass-media, iar accesul la eveniment va fi posibil în baza legitimațiilor de serviciu.

