BREAKING NEWS /// TURCIA - Un avion a ieșit de pe pistă și s-a RUPT ÎN DOUĂ / Nu există victime (FOTO/VIDEO)

Un avion de linie a ieșit de pe pistă, miercuri, la Istanbul din cauza umezelii și s-a rupt, relatează AFP. Nicio persoană nu a murit, potrivit ministrului Transportului. Imagini distribuite de mass-media turcă arată că avionul s-a rupt în două, iar unii dintre pasageri sunt evacuați. Avionul decolase din Izmir. Fuselajul aeronavei, care aparține companiei Pegasus, s-a rupt în două și a luat foc după ce a ieșit de pe pista aeroportului internațional Sabiha Gökçen din cauza ploii puternice la Istanbul

A passenger plane has overrun runway at Sabiha Gokcen airport in Istanbul, Turkey. Apparent footage from the scene shows the aircraft broken into two pieces with flames emitting from its fuselage. pic.twitter.com/FrvhXOF7p8