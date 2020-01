BREAKING NEWS /// Vlad Plahotniuc primește o interdicție de a intra în Statele Unite, fiind acuzat de corupție

Secretarul de stat american Mike Pompeo a anunțat că fostului lider democrat Vlad Plahotniuc i-a fost retras dreptul de a intra în Statele Unite.

În baza legislației americane, această interdicție este impusă prin așa-numita „desemnare” a unei persoane („designate”) de către Secretarul de stat într-o declarație publică sau privată. Se aplică oficialităților (fostelor oficialități) ale unui guvern străin despre care Secretarul de stat are informații „credibile” că ar fi implicate în fapte serioase de corupție.

Vladimir Plahotniuc's corrupt actions undermined the rule of law and severely compromised the independence of democratic institutions in #Moldova. Today, I publicly designate him. The U.S. stands with Moldova in its fight against corruption.