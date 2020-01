BREAKING NEWS / Andrei Năstase nu exclude că va candida la funcția de Președinte al Republicii Moldova

Liderul Partidului Pltforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, nu exclude faptul că ar putea candida la alegerile prezidențiale. Despre aceasta Năstase a declarat în cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR Moldova.

Întrebat dacă ar putea candida la alegerile prezidențiale acesta a răspuns: „Nu exclud nimic pe lumea asta, ce aș putea să exclud?”, dând de înțeles că ar putea să-și depună candidatura.

Acesta a mai adăugat că ”prioritar este demersul de unitate a forțelor pro-europene, inclusiv unioniste”.

„Blocul ACUM a fost fondat și s-a creat în cea mai mare parte datorită Platformei DA și mie personal. Noi am militat în permanență pentru unitatea forțelor. Numele nu ne aparține, am acceptat ideea colegilor. Am militat ca Blocul ACUM să dăinuie și după alegeri. Abordarea noastră nu a fost susținută de colegii de la PAS, au considerat că trebuie să ne limităm doar la alegeri. Le respectăm decizia. Țin cont de declarațiile doamnei Sandu că Blocul ACUM nu mai există, că a fost creat doar pentru alegerile locale și parlamentare”, a spus Năstase.

Lidetul PPDA a subliniat că nu are neînțelegeri personale cu Maia Sandu. Totuși, Năstase a vorbit despre neconcordanța ideilor celor două formațiuni pe vremea când conduceau țara împreună:

„Nu am niciun fel de animozități personale cu Maia Sandu. Noi am văzut reforma justiției într-un fel, ei au văzut-o altfel. Pe mine m-a costat mult această majoritate cu PSRM, dar dacă am făcut asta credeam că guvernarea trebuie să continue, să facă schimbările”.