BREAKING NEWS / Fiica unuia dintre cei mai bogați oameni din Moldova, omorâtă în Germania. Fața ei a fost mutilată și practic nu putea fi recunoscută

O moldoveancă de 29 de ani, Irina Aizin, a fost găsită moartă acum 20 de zile într-un parc din Frankfurt​, cu fața mutilată că abia putea fi recunoscută.

Cazul a ajuns în majoritatea tabloidelor, dar şi în atenţia presei mai serioase din Germania, Marea Britanie, Rusia, Bulgaria, Romînia, Israel, Azerbaijan, SUA, Moldova etc. Irina Aizin, deținea propria companie imobiliară şi se pare că este şi fiica afaceristului Mihail Aizin, unul din proprietarii reţelei de magazine Fidesco, dar şi unul dintre cei mai bogaţi şi controversaţi oameni de afaceri din Moldova, transmite Mold-Street.



Povestea cu «50 de bărbați arabi»

Corpul ei fusese tîrît în iarbă, iar fața îi fusese mutilată că abia poate fi recunoscută. Au fost «în jur de 20 de răni provocate prin înjunghiere», potrivit procurorului Nadja Niesen. Poșeta ei lipsea și, potrivit unui raport de poliție, și bijuteriile. Nu a fost găsită încă arma cu care a fost ucisă. În schimb automobilul ei, un Mercedes alb GLE 350 de 70.000 de euro, se afla la cîţiva metri distanţă. Omul care a fost arestat două zile mai tîrziu pentru uciderea Irinei, este un restaurator de 50 de ani, numit Jan Mai, care o convinsese să investească într-unul din cluburile sale cu doi ani mai devreme. După 10 zile de la acest omor cazul a intrat în atenţia presei internaţionale, în special al tabloidelor. Life.ru din Rusia a scris chiar că Irina era «o activistă ce lupta contra invaziei migranţilor-violatori în Germania şi a ajuns şi ea jertfă». Publicul german i-a cunoscut anterior numele, într-un anumit context. La începutul anului trecut, în încercarea de a obține publicitate gratuită, Jan Mai a avut ideea de a oferi celui mai bine vîndut ziar din Germania, tabloidului Bild, o poveste despre «50 de bărbați arabi» care au intrat în barul său în ajunul Anului Nou 2016, şi ar fi pipăit fetele şi le-au furat şi jachetele.

Tabloidul Bild a dedicat cazului două pagini sub titlul «Sex-mobs tobte in in Frankfurter restaurant-meile», iar Irina a fost principalul martor. Ea a povestit reporterului Bild că a avut noroc că purta ciorapi.



La ce duc ştirile false





S-a descoperit însă că Irina Aizin. nu era chiar în Frankfurt în acea noapte. Ea a petrecut Anul Nou în Belgrad. Și acesta este unul dintre motivele pentru care Jan Mai și Irina Aizin. urmau să se prezinte la instanța de judecată pe 8 iunie, pentru raportarea falsă a unei infracțiuni. Editorii tabloidului Bild au fost nevoiţi să îşi ceară scuze pentru publicarea de știri false şi au şters şi textul de pe site.

Potrivit Daily Beast, povestea nu a dispărut. Ea a fost preluată de Breitbart News Network, o companie media din SUA, apropiată de conservatori şi extrema dreaptă, dar şi de tot soiul de grupuri de extremă dreapta din Germania. În urmă cu cîteva luni, sute de oameni au ieșit pe străzile Berlinului cu lozinci împotriva hărţuirii şi cu cereri de stopa islamizarea, iar pentru a atrage mai multe persoane la protest cazul a revenit pe bloguri şi reţele. Cît despre omor, apoi potrivit unui «prieten apropiat» citat de Frankfurter Allgemeine Zeitung, cu cîteva zile înainte de tragedie, ea ar fi cerut lui Jan Mai să îi restituie banii investiţi în restaurant. «Probabil de asta s-a întîlnit cu Mai în parc noaptea», scrie Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Sursa: mold-street.com