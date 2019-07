Nicolae Moga și-a anunțat demisia din funcție, marți, la șase zile de la numirea în funcția de ministru al Administrației și Internelor, în urma uciderii celor două adolescente din Olt, caz care a scos la iveală ineficiența autorităților.



El a spus că a luat această decizie marți dimineață, în urma unei discuții cu premierul Viorica Dăncilă.

Nicolae Moga a făcut acest anunț la Palatul Victoria, cu jumătate de oră înainte de ședința CSAT în care ar urma să fie prezentat raportul Ministerului de Interne în cazul Caracal.

"În urma unei discuții pe care am avut-o cu premierul, am decis să mă retrag din funcția de ministru de Interne. Retragerea din această demnitate trebuie văzută ca un nou început pentru minister. Toate aceste cercetări vor continua. Am încredere în oamenii onești și profesioniști din minister. Îi mulțumesc doamne premier pentru încredere și trebuie ca astfel de evenimente să nu mai fie posibile pe viitor”, a spus Nicolae Moga.

Nicolae Moga era în funcția de ministru al Afacerilor Interne de 6 zile.