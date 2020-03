BREAKING NEWS / Un număr impunător de medici AMENINȚĂ cu cereri de DEMISIE din cauza lipsei echipamentului de protecție (Avocatul Poporului)

Un preot s-a imbolnavit de coronavirus, dupa ce a vizitat o manastire din Ucraina. Cei peste 20 de enoriasi care l-au insotit sunt acum suspecti. Totodata, un sat din Rascani si-a inasprit masurile de protectie, dupa ce in localitate au fost confirmate primele doua cazuri de Covid-19. Potrivit...

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie) Daca ai dat dovada de indecizie in trecut, probabil ca asta a dus la crearea unui haos si toate aceste aspecte trebuie acum rezolvate. Aspecte de familie sau cele care au legatura cu zona imobiliara pot iesi la lumina acum si vei avea...

Miercuri, 25 martie 2020, credinciosii ordotocsi sarbatoresc Buna Vestire sau Blagovestenia. Cei care tin Postul Mare au dezlegare la Peste. In aceasta zi, Fecioara Maria a primit vestea de la Arhanghelului Gavriil ca-l va naste pe Fiul lui Dumnezeu.

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a adus noi critici Chinei cu privire la felul în care a gestionat informaţiile privind noul coronavirus şi a acuzat Partidul Comunist că ascunde in continuare informaţii, scrie Reuters.

Kremlinul a spus că discută despre o eventuală anulare a paradei pe 9 mai a acestui an. Decizia finală va fi luată ținând cont de cum va evolua pandemia COVID-19, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției, Dmitry Peskov.

Avocatul Poporului amintește de faptul că Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr. 264 din 27.10.2005, în art. 18 asigură dreptul medicului de a refuza efectuarea anumitor intervenții medicale, în lipsa posibilităților tehnico-medicale necesare. Acest drept, la fel este stipulat și în pct. 69 al Secțiunii a 7-a a Hotărârii Guvernului Nr. 192 din 24-03-2017 cu privire la aprobarea Codului deontologic al lucrătorului medical şi al farmacistului . Mihail Cotorobai consideră că există pericolul ca în perioada stării de urgență, din cauza neasigurării cu echipament tehnico-material necesar pentru protecția personalului medical , mai mulți medici să-și dea demisia iar angajatorul va fi pus în situația de a respecta acest drept , garantat de legislația Republicii Moldova. Or, în condițiile epidemiologice din țară concedierile în masă ale personalului medical ar putea conduce la un colaps al sistemului de sănătate și la probleme grave legate de asigurarea securității și sănătății publice din țară.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)