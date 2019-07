Fostul premier Victor Ponta, liderul partidului Pro România, are comentarii acide, pe Facebook, la interviul pe care un alt fost premier, Dacian Cioloș, l-a acordat vineri seară emisiunii „24/7” de la Digi24. Dacian Cioloș a convenit cu Dan Barna, prezidențiabilul USR, să...

Un lucru pe care toţi cetăţenii Uniunii Europene îl au în comun e un paşaport cu însemnele UE. Însă, aşa cum cei înstăriţi pot cumpăra haine de ultima modă pe eleganta Via dei Condotti, din Roma, investitori străini bogaţi, în principal ruşi, dar...

Prim-ministrul Theresa May, care va merge pe băncile Parlamentului de la Westminster ca deputat, a asigurat ziarul “Daily Express” că ea îi va fi “total loială” succesorului său. Chiar şi în cazul în care Boris Johnson, care nu s-a zgârcit cu criticile față de ea, ar câștiga.

Boris Johnson a primit din nou, vineri, sprijinul lui Donald Trump. “Îmi place Boris Johnson, am vorbit cu el, cred că va face o treabă excelentă”, a declarat președintele american, atacând-o, în trecere, pe Theresa May, care “a făcut o treabă foarte proastă privind Brexitul”.

Brexit, asigura el, va avea loc pe 31 octombrie, chiar dacă am ieși fără acord ("no deal") dacă Uniunea Europeană refuză să redeschidă negocierile, așa cum a anunțat deja. Teama de un divorț fără acord, sinonim cu reintroducerea formalităților vamale, a dus la prăbușirea lirei sterline în această săptămână, care a atins cele mai scăzute niveluri față de euro și de dolar.

Viitorul prim-ministru va avea atunci sarcina grea de a reuși acolo unde Theresa May a eșuat: să pună în practică Brexit într-o țară în continuare profund divizată pe această problemă, la trei ani după referendumul referitor la UE din 23 iunie 2016.

​Britanicii vor cunoaște marți numele succesorului prim-ministrului conservator Theresa May, un loc ce pare promis excentricului și controversatului Boris Johnson, a cărui venire la putere ar întări posibilitatea unui Brexit fără accord. Deputatul de 55 de ani i se opune în cursa pentru putere lui Jeremy Hunt, 52 de ani, succesorul lui în fruntea diplomației britanice, scrie Le Vif, preluat de Rador.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)