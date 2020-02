BUCUREȘTIUL APROAPE DE O NOUĂ CRIZĂ POLITICĂ /// Cad măștile în Parlament: ce urmează după moțiunea de cenzură / SURSE

Parlamentarii se întâlnesc de la ora 12.00 să dezbată și să voteze moțiunea de cenzură. Marile partide și-au pregătit mai multe scenarii de acțiune în funcție de rezultatul votului.

PLANUL Partidului Național Liberal

VARIANTA A

Moțiunea de cenzură pică. 'I-am lăsat pe PSD să negocieze și pe urmă am negociat și noi cu aceiași oameni”.

CCR acceptă alegerea primarilor în două tururi de scrutin. Nu o sa reziste la CCR argumentul ca exista deja o lege in Parlament, spun liberalii: 'PSD a făcut o greșeală mare. Prelungirea activității comisiei de cod electoral se putea face doar la cererea presedintelui comisiei, or cererea a facut-o Iordache'

Guvernul își va angaja apoi răspunderea pe un nou pachet legislativ din care va face parte inclusiv desființarea SIIJ și care va duce la picarea Guvernului și intrarea în linie dreaptă pentru alegeri anticipate. Pentru a convinge cat mai multi parlamentari sa pice alte doua guverne pentru anticipate, PNL se gandeste sa ofere locuri eligibile pentru un nou mandat de parlamentar pe propriile liste.

VARIANTA B

In cazul in care nu este demis Guvernul orice ar face PNL, atunci liberalii vor guverna pana la toamna prin impunerea tuturor masurilor dorite de ei pe calea angajarii raspunderii Guvernului in Parlament

PLANUL Partidului Social Democrat

VARIANTA A

Motiunea de cenzura trece. Automat pica alegerea primarilor in doua tururi si edilii vor fi alesi in continuare intr-un singur tur. Este primul mare test pentru Marcel Ciolacu ca sef PSD si un esec l-ar putea costa partidul. Sunt presiuni mari de tot de la primarii PSD si in special din Bucuresti sa se faca tot posibilul sa nu fie alegeri in doua tururi.

Nu vor fi alegeri anticipate pentru ca PSD va forma o majoritate pentru votarea unui nou guvern. PSD vrea sa negocieze cu PMP si ALDE, de exemplu, care in opinia social-democratilor ar fi marii perdanti ai anticipatelor. Discutii vor fi si cu Pro Romania.

VARIANTA B

Daca nu reuseste sa dea jos Guvernul, PSD se bazează că CCR va respinge alegerea primarilor in doua tururi de scrutin pe motiv ca modificarea legii s-a facut cu mai putin de 6 luni inaintea alegerilor.

Daca reuseste sa dea jos Guvernul dar nu mai face majoritate pe urma, PSD e gata de anticipate si spune ca este mai bine asa decat alegerea primarilor in doua tururi.



