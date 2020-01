Budeanschi de la Expert-Grup, despre intenția autorităților de a construi noi aeroporturi: „Seamănă a fi o comandă politică, care nu miroase bine”

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Vânzarea de marijuana în scop recreativ a devenit legală, începând din prima zi a noului an, în statul american Illinois.

Anul 2020 este nu doar inceputul unui nou deceniu ci si a unei noi ere astrologice. Asa cum se intampla cu orice proces ce implica o nastere, anul va implica si anumite dureri “de facere” pentru a introduce o noua viata in actiune. Anul 2020 este ca o rascruce intre felul in care a...

La mai bine de un an după ce Google și Apple au introdus mecanisme prin care să vezi cât stai pe telefon, probabil că încă nu le folosești. Dacă crezi că stai prea mult pe telefon, poate ar trebui să faci ceva mai drastic.

Pentru Liviu Dragnea, noul an ar putea avea semne bune. Fostul lider al PSD are o speranță să iasă din spatele gratiilor iar acest lucru ar urma să se întâmple în scurt timp

Și expertul în securitate, Dumitru Mînzărari este de părere că aceste proiecte sunt politice. „De ce un operator economic străin ar investi în aeroporturi, când riscul e mare, venitul, pe termen mediu și lung, e dubios sau chiar nu există? Pentru că nu e un proiect economic. E unul politic. Ce companie va accepta așa riscuri? Apoi, gândiți-vă, cine investește într-un proiect de infrastructură, într-o țară mică, cu piață mică de desfacere, cu corupție înaltă?”, se întreabă expertul. El adaugă că, de fapt, Kremlinul ar dicta existența acestor aeroporturi în Moldova. „Aeroportul Chișinău a raportat 2,8 milioane de pasageri. Aeroporturile medii au zeci de milioane de pasageri anual. Demografia Moldovei e proastă, cu perspective negative, deci fluxul în viitor nu are cum să crească. Companiile vor da faliment, foarte probabil. Fără a modela scenarii cum se transferă fluxurile de pasageri, cum se va manifesta competiția și cum se va stabili noul echilibru de preț, noi spunem povești. Va fi o companie forțată de guvernul rus să o facă. Sau căreia guvernul rus îi va compensa pierderile. Apropo, rușii practică să-și deghizeze companiile controlate de ei prin intermediul unor paravane occidentale. Mai multe aeroporturi ridică probabilitatea unei agresiunii de succes, extinde spațiul de opțiuni tactice și operative pentru Rusia, reduce costurile, atât monetare, cât și politice”, a concluzionat Dumitru Mînzărari. El crede că nu există riscul construcției unui aeroport militar, deoarece și un aeroport civil poate fi folosit și în scopuri militare.

