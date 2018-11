Bulgaria în Schengen înaintea României - UN FALS /// Manfred Weber n-are nici o putere de decizie, a fost doar o frază pentru a-i flata pe bulgari

Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Ninsoarea cade domol peste orașul Chișinău. Fulgi mici și denși se așază pentru prima oară în acest an peste casele demult dărâmate ale orașului. Intrăm în iarnă, iar drumurile și blocurile rămân aceleaşi.

Pe data de 10 noiembrie mă aflam în Istanbul, în drum spre Târgul de carte. La ora nouă dimineața, Istanbulul, care are tot atâția locuitori câți cetățeni are România, a paralizat brusc. Mașinile au înțepenit pe stradă, oamenii s-au oprit din mers.

Următorul post ortodox este și ultimul din acest an calendaristic.

Ucraina se află sub amenințarea unui război total cu Rusia, de aceea era necesar să se decreteze legea marțială în țară, a declarat Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, mai multor posturi tv din țară.

Acțiunile agresive ale Rusiei in Marea Azov au marcat agenda politică internă moldovenească, obligând politicienii locali să vină cu atitudini vis-a-vis de cele întâmplate. Premierul Filip, Președintele parlamentului Candu au venit cu reacții clare la acțiunile...

Convenția Euro-Unionistă din Republica Moldova, reprezentată de către deputați în primul Parlament, istorici, profesori, partide politice, asociații și mișcări politice, va participa la alegerile parlamentare din 24 februarie sub forma unui bloc electoral dintre două partide...

Manfred Weber n-are nici o putere de decizie, a fost doar o frază pentru a-i flata pe bulgari. Nu a spus nicăieri ceva atât de categoric cum a apărut la noi: Bulgaria va intra în Schengen de la 1 ianuarie! Aiurea, nu candidatul PPE, ștersul neamț Manfred Weber decide așa ceva. De altfel, presa bulgară scrie prudent că: — “Bulgaria ar putea intra” în Schengen. България може да стане / ar putea să intre, poate că va intra, scriu bulgarii. Dar noi, nu și nu: am decis că va intra!

Manfred Weber e doar șeful grupului PPE în Parlamentul European și candidat la șefia Comisiei. El are nevoie de voturi și i-a spus vicepreședintelui partidului bulgar Gerb, Țvetan Țvetanov, că el crede că Bulgaria își va vedea măcar aeroporturile în Schengen în prima parte a anului viitor, înainte de alegerile europene. Crede. Și că Bulgaria ar merita. Doar că el n-are nimic de zis acolo.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)