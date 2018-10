Bulgaria: Procurorii l-au inculpat pe şeful unei agenţii de stat în ancheta privind acordarea frauduloasă a cetăţeniei

Opinia publică este intoxicată tot mai insistent de anumite personaje care, intenționat sau din ignoranță, promovează multiple diversiuni rusești, ambalândule sub formă de „analize”. De exemplu, un comentator local, specializat într-o gamă largă de domenii - de la meciurile de...

Am avut plăcerea să mă reîntorc la Bistrița, un oraș superb, doldora de scriitori, oameni de cultură, oameni minunați. Am stat acolo câteva zile și aproape că n-am avut timp să respir, pentru că programul a fost unul foarte bogat.

În 2008, a fost publicat primul meu articol în ziarul TIMPUL. Eram încă pe băncile școlii, când am scris acel text despre disciplina „opțională” de limbă și literatură rusă, pe care o studiasem în toți anii de liceu, câte două ore pe săptămână,...

Sectorul agricol din Republica Moldova are nevoie de investiții, dar acest lucru nu înseamnă că autoritățile planifică să ofere străinilor dreptul de a cumpăra terenuri. Declarația a fost făcută de către ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Nicolae...

'Acesta este cel mai grav caz de corupţie la nivel înalt şi nu există analogie în istoria noastră modernă, pentru că am strâns dovezi concrete despre infracţiuni precise', le-a declarat procurorul-şef adjunct Ivan Gheşev reporterilor.

Autorităţile l-au arestat luni pe Petar Haralampiev, şeful Agenţiei de stat pentru bulgarii din străinătate, sub suspiciunea de primire de mită şi conducere a unui grup infracţional organizat. Avocatul lui Haralampiev a declarat că acesta neagă acuzaţiile.

Bulgaria a făcut progrese reduse în combaterea corupţiei după ce aderat la UE în 2007 şi se află sub presiune din partea Comisiei Europene pentru a întări aplicarea legii şi a inculpa şi condamna oficiali corupţi.

