Bunuri în valoare de peste 10 milioane de lei, sechestrate de ARBI

Vremea se va răci simțitor, fiindcă teritoriul țării se va afla sub influența unei mase de aer polar. Precipitațiile ne vor ocoli, însă rămâne pericolul ca pe drumuri să se...

În acest an, pentru prima dată în istorie, populația tânără care intră în viața activă va fi mai mică decât populația în vârstă care iese din...

Anterior, primarul de Trușeni a fost plasată sub control judiciar, iar acum s-a hotărât că aceasta va sta 30 de zile în arest la domiciliu.

Magistrații Curții de Apel Chișinău au admis recursul procurorului și au dispus aplicarea în privința procurorului Oficiului Ciocana, Igor Popa, a măsurii preventive sub formă de...

Nicolai Ceaus, or Mykola Chaus, deja fost judecător din cadrul Judecătoriei Dniprovski din Kiev, Ucraina, cunoscut spațiului public pentru faptul că a ascuns bani din mite prin borcane, a...

Sub regimul fostului dictator Nicolae Ceauşescu, vreme de câteva decenii, Moş Crăciun a fost înlocuit cu Moş Gerilă, o invenţie prin care comuniştii atei au dorit să...

La propunerea redacției acestei reviste am acceptat să prezint, într-o manieră accesibilă unui public larg, istoria sau povestea cuvintelor românești. S-ar cuveni să încep...

Romani! Ridicati capetele plecate! Indreptati spinarile incovoiate! Alungati tristetea si lipsa de sperante din aste zile. Nu mai stati timorati si complexati in fata unei Europe care ne datoreaza...

Numele Băieşu are la bază cuvântul baie, cuvânt regional provenit de la maghiarul bánya, cu sensul de „mină” – loc subteran cu zăcăminte de substanţe...

Aflată în exil încă din anul 1848, pleiada de tineri intelectuali şi oameni politici cunoscută sub denumirea de „generaţia paşoptistă“ îşi fixa pentru anii ce...

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

8 februarie 1859, are loc primirea entuziastă a domnitorului Principatului Moldovei şi de curând domnitorul Principatului Valahiei Alexandru Ioan Cuza la Bucureşti, unde el rosteşte...

Numele Morozan are la bază cuvântul rusesc moroz „ger”, „îngheţ”, de la care, la ruşi, a apărut numele de persoană Moroz, atestat documentar de la mijlocul...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Vladimir Putin va superviza exercițiile militare ale forțelor rusești, în cursul zilei de sâmbătă, inclusiv lansarea de rachete balistice și de croazieră menite să simuleze un atac nuclear, a anunțat vineri ministerul rus al apărării potrivit The Moscow Times, The Guardian...

Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) are un nou director adjunct, care se va ocupa de domeniul digitalizării, Ion Bocancea, care astăzi a fost prezentat colectivului de către vicepremierul Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, transmite MOLDPRES.

Și astăzi, în estul Ucrainei au continuat bombardamentele. Cele două părți implicate, armata ucraineană și separatiștii proruși se acuză reciproc de încălcarea acordului de încetare a focului. Localnicii sunt prinși sub tirul armelor și privesc neputencioși la...

Procurorul-șef al Procuraturii Hâncești, Maxim Gropa, cercetat pentru îmbogățire ilicită și fals în declarația de avere, a fost plasat sub control judiciar pe un termen de 30 de zile.

O noutate care totuși a străbătut agenda cu privire la un eventual război rus-ucrainean a ocupat un loc de frunte în fluxul știrilior internaționale. Regina Elisabeta a II-a a fost testată pozitiv pentru COVID-19 și are simptome ușoare ale bolii, relatează MOLDPRES.

Leul moldovenesc se depreciază în raport cu moneda unică europeană și dolarul american, potrivit datelor oficiale de schimb valutar afișate de BNM. Astfel, pentru astăzi, 21 februarie, un euro are valoarea de 20 de lei și 44 de bani, cu doi bani mai mult.

Astfel, printre acestea se numără 8 terenuri agricole și 3 terenuri pentru construcții. De asemenea, 2 milioane de lei au intrat pe conturile trezoreriale ale Agenției, săptămâna trecută, iar în prezent suma depusă pe conturile ARBI este de circa 50 de milioane de lei. Agenția are în gestiune 117 delegații, pe 91 de cauze penale, în privința a 219 subiecți, potrivit sinteza.org .

Acţiunile Facebook au scăzut cu aproximativ 20% după ce compania americană a anunţat o creştere a reclamelor sub aşteptări şi că, pentru prima oară, a pierdut utilizatori, notează...

