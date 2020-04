Bursele oferite de Programul Fulbright - oportunitate pentru tinerii români de a accede la învățământul superior din SUA

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

În ultimele zile am fost abordat de foarte mulți cetățeni de-ai noștri de peste hotare cu solicitarea insistentă de a-i ajuta să revină acasă, fie că e vorba de cei din Italia, Franța, Spania, Portugalia, Marea Britanie sau din SUA și Canada. Situația este mult prea complicată...

Pentru ca aplicare să fie acceptată, solicitanții trebuie să răspundă la unele cerințe: să fie cetățeni români, să fie licențiați sau în ultimul an universitar, să cunoască engleza la nivel avansat.

Bursele sunt oferite având o durată diferită, de la câteva luni, până la un an. Ele includ achitarea călătoriei, alocații pentru procurarea cărților și consumabilelor, asigurarea medicală. Perioada de aplicare diferă, de asemenea, în dependență de tipul de bursă. Spre exemplu, pentru programul Fulbright Student aceasta durează din februarie - începutul lui mai. Iar pentru Fulbright Visiting Scholar - mai - noiembrie. Se aplică pentru anul următor de studiu, iar procesul de selectare este unul îndelungat. Deci cei ce depun cererile anul acesta o fac pentru anul de studiu 2021-2022.

Din acestea face parte Programul Fulbright, unul din cele mai prestigioase programe americane de schimb cultural, științific și educațional. Programul își are începuturile în 1946 și poartă numele inițiatorului său, senatorului J. William Fulbright. Activitatea sa de desfășoară în mai mult 160 de țări și este coordonată de Departamentul de Stat din SUA prin intermediul Biroului Afacerilor Culturale și Educaționale.

