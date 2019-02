Butașii moldovenești (nu) pot ajunge pe piața din România

Sfinții Trei Ierarhi, Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur și Grigorie de Nazianz au fost întotdeauna considerați stâlpi ai bisericii. De la primii doi am moștenit și textul liturghiilor pe care Biserica Ortodoxă le săvârșește. Cel mai des are loc Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur,...

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Preşedintele PCRM, Vladimir Voronin, este supărat foc pe fostul său coleg de formaţiune, Igor Dodon, liderul de la Condrița. Într-un interviu acordat postului Televiziunea Centrală, Voronin spune că Dodon are mai multe pete negre în biografie şi că nu a răspuns la...

Viorel Savva este un candidat atipic și face o campanie neconvențională. Candidează independent pentru diaspora, circumscripția 51 (SUA, Canada). De profesie avocat, fost lector la universitate, recent admis în Baroul din New York, Savva consideră că șansa Moldovei este de...

Este echilibrat, are argumente şi nu fuge de întrebările incomode, aşa cum o fac oponenţii săi din PAS şi PPDA. Un astfel de comportament adoptă vicepreşedintele PDM, Andrian Candu, la întâlnirile cu alegătorii, în cadrul Caravanei Electorale.

Cel de-al treilea suspect în cazul otrăvirii lui Skripal, cunoscut sub numele de ”Serghei Fedotov”, a fost implicat în tentativa de asasinare a omului de afaceri bulgar Emilian Ghebrev, care în 2015 a fost otrăvit cu neurotoxina ”Noviciok”, reiese din...

Horoscop zilnic.Iata horoscopul zilei de DUMINICA 10 FEBRUARIE 2019; astazi, Mercur planeta responsabila de ganduri, idei si vorbe, deci de comunicatie, intra in visatorul si sensibilul Pesti. Este un tranzit atipic si lung pentru Mercur ce de regula nu sta mai mult de 3 saptamani intr-o zodie....

Secretarul de stat a adăugat că ministerul cunoaște această problemă și depune eforturi considerabile, pentru a o soluționa cât mai curând. „Materialul semincer a obținut deja accesul liber pe piața Uniunii Europene, iar pe domeniul materialului săditor, inclusiv cel viticol, se lucrează la momentul actual. Este un efort comun și, în mare parte, intră în competența Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor să pregătească un dosar detaliat, care este pe ultima sută de metri. După prezentarea acestui dosar, va urma un audit din partea autorităților competente din UE. Și abia după această etapă, R. Moldova va putea fi recunoscută ca țară care poate exporta material săditor în regim liberalizat pe piața europeană. Până atunci nu ne rămâne decât să ne facem conștiincios tema pentru acasă. Procedura implică ambele părți, nu este simplă și, în cazul materialului semincer, a durat mai mult de un an. În afară de aceasta, conform Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, R. Moldova și-a asumat obligativitatea să armonizeze legislația și pe domeniul respectiv până în anul 2020”, a punctat secretarul de stat.

Vasile Vutcărău consideră că problema exportului de material săditor viticol în Uniunea Europeană poate fi soluționată pe două căi. „Dacă ne referim la soiurile clasice, care există în UE în varianta certificat, acestea pot fi produse și la noi. Totuși, pentru a le putea exporta peste Prut, România ar trebui să facă modificări legislative și să permită intrarea materialului certificat din R. Moldova. În ceea ce privește exportul soiurilor autohtone, destul de solicitate pe piața românească, problema urmează să fie soluționată în R. Moldova. Pentru că IȘHPA trebuie să producă soiurile date în varianta certificat. Atât timp cât acest lucru nu se va întâmpla, vor exista probleme la export”, se dă cu părerea Vutcărău.La rândul său, Simion Ungureanu, șeful laboratorului Pepinierit și Tehnologii Moderne Viticole din cadrul IȘHTA se arată convins că vina nu este a institutului, ci a conducerii statului. „Menirea Institutului este să producă material săditor de categoria de bază pentru viitoarea plantație de altoi și portaltoi în toate unitățile pepiniere din R. Moldova. Însă noi nu putem face acest lucru, deoarece nu avem suficiente resurse financiare. Ni s-au luat toate terenurile și nu avem nici măcar zece metri pătrați, pe care să putem face o plantație de preînmulțire. Însă acum se preconizează schimbări, vom alege un nou parlament și sperăm că vom resimți și îmbunătățiri”, spune șeful laboratorului.Întrebat de TIMPUL de ce R. Moldova nu a semnat un acord bilateral cu România în privința exporturilor de material săditor viticol, Vasile Luca, secretarul de stat în domeniul politicilor și produselor de origine vegetală al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, a spus că acest lucru nu este posibil. „România este partenerul nostru strategic, dar să nu uităm că e un stat european și trebuie să respecte toate cerințele stabilite la nivel european. Astfel, un acord bilateral în domeniul controlului fitosanitar nu este posibil, deoarece, atât timp cât R. Moldova are Acord de Liber Schimb și Acord de Asociere cu UE, se aplică aceleași prevederi pentru toate țările UE”, menționează Vasile Luca.

Mai mult, adaugă directorul „Elvitis Com”, în cazul soiurilor clasice de viță-de-vie, producătorii noștri ar putea să le ofere agenților economici de peste Prut categoria biologică certificat, pe care aceștia o solicită, dar, în cazul soiurilor autohtone, acest lucru este peste puterile lor. „Dacă își doresc soiuri autohtone, noi nu le avem în varianta liberă de boli virotice, deoarece Institutul Științifico-practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘHTA) nu-și îndeplinește funcția de a curăța soiurile autohtone de boli și de a produce clonele necesare la soiurile respective. În consecință, nu avem material de categoria biologică standard sau certificat pentru soiurile autohtone. Și chiar dacă Institutul se apucă acum de aceasta, vom putea satisface unele cerințe ale clienților din România tocmai peste șapte-zece ani”, explică antreprenorul. Chiar și așa, Vutcărău recunoaște că există agenți economici din România, care nu mizează neapărat pe subvenția statului pentru micile parcele create cu material produs în R. Moldova. „În asemenea cazuri, ei cumpără de la noi. Chiar anul trecut am comercializat în România vreo 20-30 de mii de plante”, afirmă producătorul.

Astfel, se formează un cerc vicios. Pentru a obține granturi europene, producătorii autohtoni trebuie să exporte în Uniunea Europeană, ceea ce este imposibil. „Așa stăm pe loc. Nu putem nici să ne extindem, nici să obținem granturi”, adaugă Dina Boțan.Solicitat de TIMPUL, un agent economic din România, deși ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, a refuzat să vorbească despre dificultățile cu care s-a confruntat atunci când a dorit să cumpere butași din R. Moldova. Totuși, el a confirmat cele spuse de Dina Boțan, limitându-se la o singură afirmație: „Sunt un admirator al soiurilor moldovenești, însă nu am putut achiziționa butași, deoarece legislațiile statelor noastre nu permit acest lucru”.

Acum 15 ani, Dina Boțan a înființat împreună cu soţul său o afacere în domeniul agriculturii, care se ocupă inclusiv cu producerea butașilor de viță-de-vie. La început, cei doi tineri antreprenori și-au comercializat produsele doar pe piața din R. Moldova. Însă, când și-au propus să devină și exportatori, au avut parte de o mare surpriză. „Am realizat atunci că producătorii de butași din R. Moldova pot exporta material săditor viticol doar în Ucraina, dar și acolo foarte puțin, deoarece ucrainenii produc propriii butași. Dar noi am vrut să ne reorientăm către piața europeană, căci avem foarte mulți clienți din România. Aceştia vor să cumpere material săditor viticol și întreabă despre procedurile de exportare, pentru a putea folosi ulterior banii europeni pentru subvenționare. Din păcate, acest lucru este imposibil. Ne-am adresat cu o solicitare chiar la Ministerul Agriculturii din România și ne-au răspuns că, atâta timp cât R. Moldova nu are un acord în acest sens cu UE, nici noi nu putem să exportăm pe piața europeană. În această situație se află toți producătorii de butași de la noi”, spune producătoarea.

