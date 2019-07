Butonul geopoliticii rămâne „deconectat”: Puterea de la Chișinău va sărbători cu fast aniversarea a 75-a de la „eliberarea” de fascism

În timp ce lideri ACUM sunt preocupați cu live-urile de pe Facebook, aburindu-ne cu povești despre „deconectarea butonului geopoliticii”, coloana a cincea a Rusiei își caută liniștit de treabă, consolidând moldovenismul primitiv și lansând noi diversiunile antiromânești.

În luna august Igor Dodon va sărbători cu un concert grandios și cu focuri de artificii ocupația Basarabiei de către trupele sovietice la 23 august 1944. În acest sens, liderul de la Chișinău, a constituit un ditamai comitet organizatoric ce are ca scop pregătirea și desfășurarea aniversării a 75-a de „eliberarea Moldovei de fascism”. Din acest comitet organizatoric fac parte românofobi notorii, inclusiv Ministrul „deconectat geopolitic” al Apărării.

Potrivit planului urmează a fi organizate o serie de evenimente propagandistice la scară națională, de la restaurarea monumentelor ce glorifică ocupația sovietică, deschiderea muzeelor dedicate armatei sovietice, lansări de cărți propagandistice. În seara zilei de 24 august, va fi prezentată premiera filmului documentar propagandistic „Istoria Moldovei. Operațiunea Iași-Chișinău”, realizat sub patronajul lui Igor Dodon. La 24 august, în fața sediului Academiei de Științe a Moldovei va avea loc inaugurarea Monumentului „eroilor eliberatori”.

Ce a însemnat 23 august pentru basarabeni?



Operațiunea Iași-Chișinău a fost una din cele mai sângeroase ofensive din istoria celui de-al Doilea Război Mondial. Consecințele acestei bătălii a fost scoaterea României (23 august) din război, precum și reanexarea Basarabiei pentru încă 47 de ani.

Odată cu terminarea operațiunilor militare în Chișinău a revenit administrația sovietică. Astfel, doar în primele zile de după aceasta, circa 150 de mii de bărbați din Basarabia au fost mobilizați și trimiși să lupte pe cele mai grele segmente ale frontului. Aproximativ 50 000 din ei nu s-au mai întors acasă. Potrivit istoricilor, acești oameni nu aveau pregătire militară suficientă pentru că erau luați în grabă, de la casele lor. Totodată, pentru mulți basarabeni războiul nu s-a sfârșit la 9 mai 1945. Supărată pe faptul că mulți au susținut în 1940 ideea de reunificare cu România, conducerea sovietică a decis să folosească moldoveni și în alte confruntări. Astfel, mulți au fost trimiși să lupte în continuare cu Japonia, care încă nu capitulase. Alții au fost trimişi la reconstrucția orașelor sovietice distruse de război. Cei rămași în viață au revenit acasă, începând cu 1948.

Potrivit istoricului Ion Ștefăniță „Procesul de distrugere a Basarabiei a început mult mai înainte de operațiunea Iași-Chișinău. Începând cu 1941, atunci când trupele sovietice s-au retras din regiune, acestea au aplicat tactica pământului pârjolit. Astfel, 70% din orașul Chișinău a fost distrus. Erau create detașamente care aveau drept scop aruncarea în aer a celor mai importante edificii. Despre aceasta ne mărturisesc documentele înregistrate de armata română. După război a început perioada ceea mai grea pentru populația țării noastre. Astfel, au urmat foametea organizată din 1947, iar mai apoi valul de deportări în Siberia. Minimum 90 de mii de gospodari au fost deportați peste noapte. S-a comis un adevărat genocid contra băștinașilor”, a explicat istoricul.

Ziua de 23 august nu este sărbătoare oficiala în Republica Moldova. În opinia mai multor istorici, evenimentul este unul controversat și exploatat politic pentru a diviza și mai mult societatea. Marcarea la nivel oficial a evenimentelor ce glorifică expansiunea sovietică și a interpretărilor istorice rusești este o strategie clară a Moscovei in fostele provincii sovietice, iar cei care se află în slujba Rusiei urmeze consecvent această linie ideologică.

Dacă ar fi să analizam atent, vom observa că din momentul formării actualei majorități, „deconectarea butonului geopoliticii” a însemnat doar „deconectarea” de la României în favoarea Rusiei. „Deconectarea butonului geopoliticii” însemnă votarea in favoarea Rusiei la Consiliul Europei, ținerea discursului la Comrat în limba rusă și nu în limba oficială a țării, calificarea agresiunii militare rusești ca și „război civil”, glorificarea trecutului sovietic, plasarea sub controlul Moscovei a SIS-ului și Ministerului Apărării, acceptarea tranzitului militarilor ruși spre teritoriile ocupate din stânga Nistrului prin Aeroportul Chișinău, etc. De fapt, „butonul geopoliticii” este o telecomandă în mâna lui Igor Dodon. El o deconectează când are nevoie și tot el o conectează când i-o cere Moscova.

Așteptăm să vedem, când va fi „deconectat butonului geopoliticii” în favoarea României și în defavoarea Rusiei



Timpul.md