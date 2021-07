Ca să aibă acces la școala online, copiii dintr-un sat îndepărtat din Sri Lanka sunt obligați să meargă prin desișuri populate de leoparzi și elefanți

Stimate domnule Renato Usatii, cu mare reținere folosesc sintagma „stimate”, dar voi fi politicos în continuare. Am urmărit cu multă atenție declarația dumneavoastră...

Preşedintele Belarusului, Aleksandr Lukaşenko, aflat sub presiune din cauza sancţiunilor dictate de Uniunea Europeană, a cerut marţi sprijin suplimentar din partea Rusiei, în...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

S-a născut în 1872 in comuna Truşeni din împrejurimile Chişinăului.

În cimitirul Mănăstirii Cernica, printre mormintele pătimiţilor basarabeni, am aflat şi despre mormântul modest al lui Theodor Inculeţ.

„În data de 22 iunie 1941, Armata Română avea să treacă Prutul cu un singur scop, iar acela nu era dobândirea de noi teritorii: eliberarea de sub ocupația...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Marele șiretlic al Diavolului e să pară că nu există. Din axioma asta s-a născut dincolo de Prut un mit europenist de vodevil. Alegerile din Republica Moldova au cocoțat Partidul Acțiune și Solidaritate, partidul domniei sale, la cote neimaginate. Are peste jumătate dintre parlamentari....

Un incendiu a izbucnit în această seară în centrul capitalei, în subsolul clădirii de pe bd. Ștefan cel Mare 134, unde își are sediul Poșta Moldovei și Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor.

Profesorul de tehnologie informațională Nimali Anuruddhika spune că nu poate să meargă la școală, din cauza restricțiilor și doar așa poate să încarce lecțiile pentru elevi, potrivit msn.com. Elevii care locuiesc în sat fac traseul ori de câte ori au de descărcat teme online trimise de profesorii lor. Nu toți au telefoane mobile sau laptopuri, așa că 4-5 copii împart un singur dispozitiv. Părinții lor, fiind majoritate fermieri, îi însoțesc zilnic pe copii, din cauza pericolelor existente. Pathmini Kumari spune că fiul său care este în clasa a șasea și escaladează stâncile chiar și de două ori pe zi și se teme să nu pățească ceva. Satul aflat în partea central-estică a insulei nu are acces la facilități de bază. Copiii învățau într-o școală aflată la 16 km distanță, dar aceasta a fost închisă încă din martie 2020. În satul Lunugala, la aproximativ 60 de kilometri distanță de Bohitiwaya, părinții își duc copiii la școală online pe munte, în vârful unor copaci, la peste 9 metri înălțime, pentru că doar acolo ajunge semnalul de internet.

În fiecare an, la data de 12 iunie, este marcată Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor.

Solstiţiul de vară are loc anul acesta luni, la ora 06:32, ziua de 21 iunie fiind cea mai lungă din an şi marcând începutul verii astronomice. Durata zilei va fi de 15h 32m, cea a...

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

