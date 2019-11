Cașcaval cu gust „european” produs în raionul Drochia

Afacere cu gust de cașcaval la Pelinia, raionul Drochia. De mai bine de jumătate de an, familia Țurcanu produce brânzeturi din lapte de vaci, sută la sută naturale.

Ideea de produce cașcaval a apărut acum câțiva ani. Soții Țurcanu au renunțat la luxul orășenesc și s-au mutat cu traiul la țară, acolo unde au construit o fermă. La început produceau doar brânză de oi, iar mai apoi au decis să prepare și produse din lapte de vaci. Zilnic, din 500 de litri de lapte de vaci se produc 50 de kg de cașcaval, scrie Nordnews.md.

„De aici se începe procesul de prelucrare a laptelui. Dăm prin crintă, îl prelucrăm, aici se dau bacterile, cheagul tot aici și monitorizăm după panou să fie temperatura respectivă, 32, 36 de grade, în funcție de ceea ce facem. Apoi de aici se prelucrează în crinter. Laptele îl dăm în crintă, îl punem în forme, avem cașcaval care se pune sub greutăți. ”, a povestit Aliona Țurcanu.

Soții Țurcanu sunt ajutați de copii. Până nu demult, aceștia au muncit în Germania, iar toți banii câștigați i-au investit în afacere.

„Părinții aveau nevoie de ajutorul meu până la urmă. Din puținul pe care l-am câștigat am investit și eu, adică cu ce am putut. Am avut o afacere proprie în domeniul construcției.”, a menționat Alexandru Țurcanu.

„Eu sunt ajutorul secundar, am un copil mic, când am posibilitate o ajut pe mămica. Ce ține de prelucrarea laptelui, curățarea cașcavalului din frigider. ”, a spus Iulia Țurcanu, nora.

Fabrica produce trei tipuri de cașcaval din lapte de vaci, telemea și brânză de oi.

„Aici avem cașcaval preparat după rețeta Caciotta, deja de o lună măturare, e un cașcaval gustos, de aceea și-l preparăm. Aici avem un cașcaval tare, dar un pic ajustat după rețeta noastră, nu pot să spun că are o denumire specială, l-am dat cu ceară și se păstrează mai bine. Acesta e un cașcaval după o rețetă din Bulgaria, încă nu i-am dat denumirea. ”, a precizat Aliona Țurcanu, antreprenor.

Un kilogram de cașcaval din lapte de vaci costă între 130 și 160 de lei.