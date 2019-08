Cacealmaua concursurilor mimate

Dezvăluirile judecătoarei Liuba Șova, despre modul cum a fost ales Vladimir Țurcan și anume că această „decizia a fost luată în altă parte” au declanșat un adevărat „tsunami politic”, scoțând în evidență toată splendoarea și ipocrizia noii clase politice moldovenești, promotoare a transparenței și meritocrației.

Ministra cere anularea alegerii președintelui CCM



Ministra Justiției, Olesea Stamate consideră că „există temei pentru a anula rezultatele alegerii președintelui Curții Constituționale”, după declarațiile făcute de judecătoarea Liuba Șova. Într-o postare pe Facebook, membra Guvernului cere organelor competente să investigheze situația, pentru a stabili cine a manipulat Curtea:

„Doamna Șova a făcut câteva declarații care demonstrează gravitatea situației. Organele competente trebuie să se autosesizeze imediat și să investigheze dacă au fost sau nu tentative de a influența judecătorii Curții Constituționale, iar persoanele implicate să fie deferite justiției. Până atunci însă, informația prezentată poate constitui temei pentru anularea rezultatelor alegerii președintelui CC, pentru a evita încă o lovitură puternică asupra credibilității acestei instituții”.

Amintim că pentru Vladimir Țurcan au votat ambii judecători desemnați de CSM, Sergiu Țurcan și Eduard Ababii, iar în ziua propulsării acestora de către CSM, Ministra Justiției Olesea Stamate a plecat să se bronzeze la mare, limitându-se la trimiterea scrisorilor de departe în briza mării, în loc să încerce măcar să schimbe situația.

Un alt detaliu: CSM-ului nereformat, (exact în aceeași componență care i-a propulsat pe Poalelungi și Gurin la CCM), i-a fost încredințat să aleagă noii judecători, iar CSP-ului i se cere să amâne concursul pentru procurorul general pentru motivul că este încă nereformat. Așa că, ce iese din pisică, șoareci prinde. S-a văzut imediat, odată cu votul acordat de ambii judecători desemnați de CSM pentru întronarea socialistului Vladimir Țurcan în funcția de președinte al CCM.

Ministra Stamate așa și nu a venit cu o explicație plauzibila de ce a lipsit de la o chestiune atât de importantă precum selecția judecătorilor CCM de către CSM, atunci când au fost desemnați Țurcan și Ababii, care au votat pentru înscăunarea Socialistului Vladimir Țurcan la șefia CCM. În orice țară normală, dumneaei ar fi trebuit să-și asume și acest rezultat, chiar dacă prin omisiune, alături de marea ispravă a „concursului” de la Guvern.

Domnica Manole – de la “3 ani pe baricade” la votul de aur pentru a aduce la cârma CCM pe omul Moscovei



Votul hotărâtor pentru Vladimir Turcan a fost oferit de nimeni alta decât controversata judecătoare Domnica Manole, afiliată politic Partidului DA și susținută cu înfrigurare de către liderul acestuia Andrei Năstase pentru a accede la CCM, chiar dacă a pierdut toate cele trei concursuri la care s-a înscris, inclusiv cel organizat de partenerii săi de bloc electoral la Guvern.

În cariera sa, ea s-a remarcat prin “consultațiile juridice oferite lui Eduard Mușuc”, mai apoi prin decizia de închidere la comanda puterii a canalului NIT, dosar care se află pe rolul CEDO. În mediul judecătorilor și avocaților „doamna de pe baricade” este foarte bine cunoscută pentru spiritul său întreprinzător. Probabil oferta lui Dodon a fost mai tentantă decât cea a colegilor de “baricade”. Vorba poetului, lupul “3 ani pe baricade” păru´-și schimbă, dar năravul ba. Indubitabil că foarte curând, vom asista la migrarea „dulcilor practici” de la Curtea de Apel Chișinău spre Curtea Constituțională.

Ex-directorul NIT Adela Răilean scria: “decizia acestei persoane nu are precedent în țara noastră. Este o persoană din cauza căreia eu și colegii mei am pierdut încrederea în justiția națională. În opinia mea, Domnica Manole NU A MERITAT să devină membru al Curții Constituționale. Lacrimile ei de sub ușile instanțelor de judecată nu sunt în măsură să șteargă din memorie abuzurile pe care le-a comis când s-a aflat în postul de ”justițiară”. Sunt multe de spus despre ”apucăturile democratice” ale acestei persoane, inclusiv refuzul de a continua ședințele de judecată, pe motiv că în stradă lumea își manifesta dezacordul față de închiderea unei televiziuni. Când a nimerit în plasa aceleiași justiții nedrepte, Domnica Manole s-a ”reformatat” și, prin proteste și bocete, a încercat să se spele de păcate! Oricum, cred cu tărie că nu este departe decizia CEDO, prin care vinovații de închiderea unui post de televiziune și aruncarea în stradă a peste 100 de oameni vor fi taxați așa cum se cuvine”.

Ar fi o întrebare bună pentru Domnica Manole, Andrei Năstase și pentru Doamna Maia Sandu: dacă Republica Moldova va fi condamnată la CEDO pentru închiderea arbitrară a postului de televiziune NIT, Doamna „de pe baricade” va demisiona, sau o vor retrage ei de la CCM?



Pisica (socialistă) din sac



Întrebată în plenul Parlamentului în ce limbă vorbește, reprezentanta PPDA Domnica Manole a refuzat să spună. Vladimir Țurcan a fost însă direct: „Eu vorbesc în limba moldovenească”. „Eu nu sînt filolog, nu sunt lingvist, sunt jurist.”, a spus Vladimir Țurcan.

Întrebată cum a votat în cadrul alegerii președintelui CCM, aceeași Domnica Manole din nou a refuzat să spună, invocând un pretins secret al unei deliberări, care nu a avut loc. În realitate, alegerea președintelui CCM este o chestiune administrativă, care nu este acoperită de secretul deliberării inerent adoptării hotărârilor. Într-adevăr, președintele CCM este ales prin vot secret, însă secretul votului este o protecție oferită celui ce votează, ceea ce înseamnă că cel ce votează este liber să renunțe la această protecție după ce a exercitat votul. Altfel, nu am avea nimeni voie să vorbim despre votul exprimat în alegerile de orice fel, parlamentare, prezidențiale sau locale, ceea ce ar fi absurd.

De ce Domnica Manole se ascunde după texte și chichițe juridice pentru a se baricada de la răspuns în detrimentul transparenței atât de mult revendicate pe parcursul celor “3 ani pe baricade”? Și în acest caz, cum își asumă Andrei Năstase responsabilitatea pentru acțiunile pro-ruse ale celei pe care a propulsat-o pe ușa din spate în fotoliul de judecător la CCM?



Un alt activist marcant al PPDA, ex-ministrul Justiției Stanislav Pavlovschi îți exprimă public satisfacția pentru preluarea de către Igor Dodon a controlului supra Curții Constituționale. Astfel, alegerea lui Țurcan nu pare a fi un accident ci mai degrabă o „decizie luată în altă parte”, la fel ca și votul pro-Rusesc din APCE.

Falșii profeți ai concursurilor meritocratice: ”Parlamentul e de vina, noi la guvern am făcut totul corect!”



O serie de ONG-uri implicate nemijlocit în procesul de selecție a judecătorilor CCM au devenit brusc foarte vocali, încercând să se detașeze de rezultatul “muncii” lor. Vorba profetului, “nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu-mi pute”. Să analizam deci cât ce s-a întâmplat în realitate la Guvern, un concurs sau o procedură mimantă ce ar acoperi adevăratul scop: propulsarea „oamenilor săi” la Curtea Constituțională.

Amintim că faimoasa comisie de la Guvern în loc să desemneze doi candidați, contrar Regulamentului concursului a desemnat patru. Acest lucru s-a făcut intenționat, pentru a legitima alegerea de către Guvern a candidatului rămas în offside Nicolae Roșca, tot el membru al Biroului politic al partidului PAS al Maiei Sandu.

De fapt, comisia a acționat potrivit strategiei "cei patru erau trei, Luca și Matei". Guvernului i-a fost astfel oferită “acoperirea” necesară pentru a-și salva pielea în fața publicului pentru alegerea celui mai slab candidat din cei patru. Curat meritocratic și apolitic. Mai mult, aceste ONG-uri altădată criticau vehement CSM, căruia îi solicitau să justifice de ce numește în funcția de judecător candidați mai slab clasați, au luat toate brusc apă în gură când Guvernul a procedat la fel. Normal, ei au fost complicii Guvernului în această desemnare a lui Nicolae Roșca, departe de meritocrația și de neutralitatea politică mult promisă.

Este de-a dreptul hilară situația când Primul Ministru, în persoană testează cunoștințele de limbă engleză a candidaților, ca mai apoi să respingă cei doi candidații care vorbesc fluent engleza și franceza (Vladimir Grosu si Eduard Serbenco) și să numească pe cei care nu vorbesc nici o limba străină!



Decameronul concursurilor și-a consumat punctul culminant la Parlament



Curat meritocratic și apolitic, concurenta care a pierdut toate concursurile Domnica Manole și deputatul socialist Vladimir Țurcan, tot el și membru al comisiei de concurs, au fost numiți judecători la CCM după ignorarea unui concurs organizat de același parlament, rezultatele căruia nu au fost obligatorii în acest caz, deși au fost buchie sfântă în cazul selectării secretarului general al lui Dodon în funcția de director al CNA.

Deputații PAS au votat in corpore pentru Vladimir Țurcan și nu a fost nici o voce disidentă. Este de neînțeles atunci indignarea prim-ministrei Maia Sandu și ministrei justiției Olesea Stamate, aceeași care a considerat că nu este important să participe la selecția făcută de CSM, de vreme ce judecătorii au votat la fel ca deputații blocului ACUM pe cel care a fost considerat de aceștia că ar fi demn să fie judecător al CCM.

Bulibășeala ca la „gura cortului” organizată de PAS si PPDA în procesul formării a CCM demonstrează cât se poate de clar lipsa de coerență în acțiuni, lipsa de viziune și a unei elementare agende comune a cestor două entități. Grație acetor circumstanțe, actuala putere a reușit performața să compromită noua componență a CCM, chiar dacă aceasta n-a adoptat încă nici o decizie.

În timp ce foștii „haștagiștii”- proaspeții deputați și miniștri, nu ratează nici o ocazie să dea cu bâta în baltă, Igor Nicolaevici stă liniștit și zâmbește pe sub mustăți, urmărind acest circ.

De fapt președintele Dodon a pus „batista pe țambalul” agendei sale pro-ruse, anti-occidentale și anti-românești. Astăzi el nu mai cere deschis ruperea acordului dintre Moldova și UE, stoparea colaborării cu NATO, dar asta nicidecum nu înseamnă că el ar fi reunțat la aceste scopuri. Igor Dodon va ridica „batista de pe țambal” și va „recupla butonul geopolitic” exact atunci când cele mai importante instituțiile statale vor aluneca spre el. Preluarea de către Igor Dodon, mai exact de către Rusia, a controlului asupra Curții Constituționale a fost un pas strategic în acest scenariu.



Timpul.md