Căciula și prefectura

Președintele (celor care l-au ales) a început să compună un basm care nu avea nicio treabă cu realitatea. Mai pe scurt, opinia lui suna cam așa: armata rusă nu poate pleca de aici pentru că noi trebuie să rămânem neutri, pentru că e vorba de NATO. Sună absurd? Păi așa și e. Adică despre ce NATO vorbim și despre ce neutralitate?

După care au urmat detaliile basmului care, ca orice basm, a luat două direcții: A. Armata rusă stă la noi în țară, fiindcă trebuie să își apere muniția; B. Armata rusă stă la noi în țară ca să nu vină NATO, fiindcă noi suntem neutri.

Neutralitate cu armată străină în țară e un concept nou, mai bine zis un concept inventat. Și nu de oricine, ci de președintele țării. Iar povestea cu muniția e și mai aberantă. Sunt ferm convinsă că dacă rușii nu au mijloace să își care muniția, vom găsi noi o soluție. Vom plăti transportul din recuperările miliardului furat. Din împrumuturi de la europeni. Doar să ne asigure Federația Rusă că asta e singura lor problemă: paza muniției.

Cum să le vândă oamenilor asemenea povești cu zâmbetul pe buze și să se numească președinte? În anul 2018, pe care, de frica unioniștilor, l-a declarat Anul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. N-am nimic de comentat, nu aș fi putut să concep o antiteză mai mare decât cea dintre Ștefan cel Mare și un președinte, care ține într-o țară independentă o armată străină.

Ștefan cel Mare, un voievod care a luptat cu turcii și a interzis construirea de moschei în țara lui, nu unul care a cerut bani turcilor ca să își repare castelul. Ștefan cel Mare, când a avut probleme, s-a refugiat și a cerut ajutor de la vărul său din Țara Românească, Vlad Țepeș, care i-a dat oșteni să își apere tronul, nu a adus o armată străină aici. Ștefan cel Mare nu umbla pe la Istanbul să se ploconească, cum știu că o fac alții pe la Kremlin. Ștefan cel Mare nu și-a făcut poze pe Athos, ci a ridicat cele mai frumoase mănăstiri din Europa.

Și exemplele pot continua, dar nu are rost, fiindcă Ștefan cel Mare nu are termen de comparație și nu are rost să îi jignim memoria, punându-l în același context cu Dodon. Însă ceea ce am vrut să subliniez e ușurința cu care președintele se acoperă cu numele voievodului, făcând tot ce marele domnitor a urât de-a lungul Domniei Sale.

Totul e campanie electorală ieftină. Nu au socialiștii nimic în comun cu istoria noastră. Sau ba da, sunt cei care vor să mențină o armată străină în țara noastră. Iar aceasta ne afectează pe toți.