CADE CHICU? „Probabil și unii deputați socialiști vor vota pentru demiterea actualului cabinet de miniștri”

La propunera Platformei Demnitate și Adevăr, se duc discuții pe platforma parlamentară pentru demiterea Guvernului Chicu. În următoarele săptămâni este posibilă instalarea unui nou guvern, iar pentru demiterea actualului executiv ar putea să voteze și deputați socialiști. Declarațiile au fost făcute de către deputatul Platformei DA Igor Munteanu, în cadrul emisiunii „Ora Expertizei” de la Jurnal TV.

„Moțiunea va fi depusă doar atunci când vor exista suficiente voturi în Parlament pentru destituirea și demiterea Guvernului Chicu, înlocuit cu un guvern care să corespundă criteriilor noastre de calitate. Suntem în discuții, noi folosim platforma parlamentară ca să discutăm subiectul legat de demisia guvernului”, a menționat Munteanu.

Deputatul a precizat că luni dimineața urmau să aibă loc discuții cu deputații Partidului Democrat, însă întâlnirea a fost amânată. Ieri, 22 iunie, liderul formațiunii Pavel Filip a declarat într-un comunicat că PD nu va vota împotriva Guvernului Chicu.

La fel, Munteanu a spus că grupul Șor nu participă la discuțiile despre demiterea guvernului Chicu.

Totuși deputatul a sugerat că discuțiile pe platforma parlamentară vor avea succes, iar în următoarele săptămâni am putea avea un nou guvern.

„S-ar putea să avem surprize în următoarele zile, probabil vor fi și deputați socialiști care vor vota. Discuțiile pe care le purtăm acum eu cred că se vor încheia cu instalarea unui nou Guvern în următoarele săptămâni”, a punctat Munteanu.

La rândul său, deputatul PAS Mihai Popșoi a menționat că deputații PAS sunt de acord cu propunerea Platformei DA și a reiterat că formațiunea sa va vota pentru demiterea actualului Guvern și învestirea unuia asumat de Platforma DA în cazul în care vor fi siguri de existența a 51 de voturi în Legislativ.

„Acest guvern trebuie să pice. Din moment ce vor fi 51 de voturi în Parlament care o să aibă capacitatea nu doar să dea jos un Guvern, dar și să-și asume un alt guvern mult mai bun, atunci se va purcede la acest pas exact cum a spus domnul Munteanu. E absolut iresponsabil să dai jos un guvern în plină pandemie fără ca să ai a doua - a treia zi un alt guvern mult mai bun. Unicul lucru care este mai rău decât acest guvern, este un guvern în demisie. Soluția noastră este exact ca cea propusă de colegii din Platforma DA. Un test pentru a da jos Guvernul Chicu și de a pune altul va fi această moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, care a dat-o în bară, fiind puțin spus, cu peste 2000 de medici infectați, cu medici care au decedat, cu lipsa de medicamente, echipamente, nemaivorbind de acel ajutor material care li s-a promis, de 16.000 de lei, și sunt medici care nici până astăzi nu au primit acești bani. Sperăm că această moțiune simplă să fie votată chiar săptămâna asta în Parlament. În baza acestui demers vom continua discuțiile cu Partidul Democrat, deoarece acest partid este cumva entitatea care decide. Partidul Democrat sunt sigur ca dacă nu a înțeles, va înțelege că acestă guvernare n-are sorți de izbândă și nu are viitor”, a declarat Mihai Popșoi.

De cealaltă parte, juristul Ștefan Gligor, expert în politici publice, susține că scenariile propuse de actuala componență parlamentară sunt foarte proaste, iar asumarea unui nou guvern de către partidele de opoziție va duce la sfârșitul acestora.

„Eu nu cred că în actuala componență a Parlamentului nostru există scenarii bune. Există scenarii proaste și foarte proaste, proaste, dar corecte, și scenarii dezastruoase. Astăzi eu am mari dubii că societatea va accepta ca grație eforturilor lui Plahotniuc și reîntoarcerea activă a acestuia în politicul moldovenesc să fie numit un guvern asumat de către un partid de opoziție sau ambele partide de opoziție. Eu consider ambele scenarii ca fiind suicidale. Demisia Guvenului Chicu este posibilă chiar și matematic în foarte scurt timp. Nu înțeleg care ar fi rostul numiri unui alt guvern fie chiar și de Platforma DA și PAS și nu înțeleg care ar fi eficiența unui astfel de guvern în condițiile în care suntem stat parlamentar. Nu înțeleg nici din punct de vedere de logică politică, de morală, cum vor justifica partidele de opoziție un astfel de pas și revin la opinia mea din vara anului trecut: Republica Moldova poate să se refacă doar în cazul în care vom avea un parlament integru. Alegerile din 24 februarie 2019 au fost viciate, au fost corupte, nu sunt reprezentative și RM are nevoie de un restart. Noi nu vom reuși nimic deoarece jumătate de mandate sunt deținute de traseiști”, a menționat Gligor.

