Călăii bunelului - idolii nepotului. Bunelul lui Voronin, a fost condamnat de patru ori de către organele represive ale regimului comunist sovietic / DOC

Ziua Națională din 27 Martie a fost „celebrată” prin tăcere de către președintele României, prim-ministru și ministrul de externe (declarația politică pe care am depus-o...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Ce simbolizează, de fapt, oul și ce legătură are cu Sărbătorile Pascale. Sărbătorile Pascale se apropie cu pași repezi, iar una dintre cele mai frumoase tradiţii din această...

Eupsihie s-a nascut intr-o familie de nobili crestini fiind crescut de mic in dragostea de Dumnezeu si de semeni. In timpul domniei lui Iulian Apostatul, pe cand intaistatator al Bisericii...

Urzicile mai sunt denumite si plantele minune pentru numeroasele lor intrebuintari curative. Nu este nicio noutate ca au un efect astringent, expectorant, tonic, antiinflamator, dar si proprietati diuretice, fiind o sursa importanta de vitamina A, C, E, fier, calciu, fosfati si minerale.

S-a decis: Sârbul Tatiana Chirilovna, pentru încălcarea regimului de paşapoarte să fie condamnată la închisoare pe un termen de UNU an închisoare cu regim general, cu termen din 26 ianuarie 1938. Dosarul de transmis în arhivă.

*** S-A ASCULTAT: Dosarul secţiei raionale de miliţie Dubăsari de acuzare a Sârbul Tatianei Chirilovna, a.n. 1880, locuit. s. Corjova, r-l Dubăsari, moldoveancă, ţărancă-culac, fără ocupaţie, ştiutoare de carte, căsătorită, cetăţ. URSS.

Chemat la şedinţa Troicii, Sârbul I.F. a declarat că nu a părăsit (regiunea cu statut special) fiind bolnav.

La 26 ianuarie 1938, pentru încălcarea regimului de paşapoarte, Sârbul I.F. a fost arestat de secţia raională de miliţie Dubăsari şi închis la închisoarea din Tiraspol.

La 26/X-37, Sârbul I.F. a fost reţinut de către secţia raională de miliţie Dubăsari şi a fost obligat, prin semnătură, să părăsească regiunea cu statut special.

La 14 ianuarie 1936, pentru încălcarea regimului de paşapoarte, Sârbul I.F. a fost judecat de troica NKVD a RSS Ucrainene pe art. 80-1 CP al RSSU şi condamnat la TREI ani de închisoare cu regim general, (pedeapsă) schimbată prin decizia troicii NKVD a RSSU din 29/IV-1936 la TREI ani interdicţie de a locui în regiunile cu statut special ale URSS.

S-a ascultat: Dosarul secţiei raionale de miliţie Dubăsari de învinuire a lui Sârbul Isidor Filipovici a.n. 1879, locuit. s. Corjova, r. Dubăsari, moldovean, ţăran-culac, fără ocupaţie, ştiutor de carte, condamnat anterior, cetăţenie URSS. Pe art. 80-1 Cod penal al RSSU

Interogat la şedinţa Troicii, Sârbul I.F. a mărturisit că la Pervomaisk nu a reuşit să-şi găsească de lucru, în rezultat a decis să se întoarcă acasă şi să nu plece nicăieri.

Sârbul Isidor Filipovici - a.n. 1881, născut în s. Corjova, raionul Dubăsari, RASS Moldovenească. Culac şi răsculăcit, decăzut din drepturile de alegător. Căsătorit, la întreţinere - soţia Tatiana a.n. 1881. Nu activează în agricultură şi actualmente nu deţine careva bunuri. Mijloacele pentru întreţinere le dobândeşte prin lucrări sezoniere şi cerşetorie. La 20/VII 1935 i s-a ridicat paşaportul pe motiv că a fost eliberat nelegitim. În baza Hotărârii Sovietului Comisarilor Norodnici Nr. 440, de către Secţia raională de miliţie Dubăsari i s-a interzis să se afle în localităţile cu statut special. În urma interzicerii contrasemnată, Sârbul a plecat în Pervomaisk, unde i s-a eliberat paşaport, cu care s-a întors în raionul Dubăsari. La 28 decembrie 1935, secţia raională de miliţie Dubăsari îl reţine pe Sârbul şi îl obligă să părăsească localitatea. A semnat pentru a pleca, dar continua să locuiască în s. Corjova. În rezultat i s-a intentat dosarul privind expulzarea administrativă, cu lăsarea învinuitului la libertate.

Nr. 3. S-a ascultat: Dosarul Nr. 202, al secţiei raionale de miliţie Dubăsari, privind învinuirea cetăţeanului Sârbul Isidor Filipovici, a.n. 1881, născut în s. Corjova, r. Dubăsari, RASS Moldovenească. Din culaci. Pe art. 80, alin. 1, Cod penal al RSSU.

Documentele arată calvarul pe care l-a trăit Isidor Sârbu împreună cu soţia şi copiii săi sub regimul sovietic, ceea ce confirmă încă o dată veridicitatea interviului din 1943: 1) răsculăciţi în anul 1933 şi lăsaţi fără o fărâmă de pâine, împreună cu cei şapte copii pe care îi aveau; 2) judecaţi şi exilaţi în anul 1935, cu interdicţia de a veni la Corjova; 3) judecaţi din nou, la 14 ianuarie 1936, de „troika” NKVD pentru că au „încălcat regimul de paşapoarte şi pe cel de şedere în zonă cu statut special” (prin zonă cu statut special se înţelegea satul Corjova de pe malul Nistrului, baştina eroilor noştri); 4) judecaţi şi condamnaţi la 1 februarie 1938, a patra oară, tot de organele represive comuniste, fiind din nou deportaţi. Nu se cunoaşte dacă cineva dintre urmaşii lui Isidor şi ai Tatianei Sârbu ar fi depus cerere pentru reabilitarea lor. Chiar dacă nepotul, Vladimir Voronin, ignoră trecutul familiei sale, documentele pe care le publicăm mai jos arată urmele crimelor comuniste. (Documentele sunt traduse din rusă după original, cu mici intervenţii de ordin stilistic şi se referă la ultimele două episoade din calvarul familiei Sârbu, al cărei nume a fost schimonosit de NKVD.)

În procesul elaborării Studiului privind crimele regimului totalitar comunist din RM, am consultat mai multe mii de dosare din arhivele MAI şi SIS şi, SURPRIZĂ!, zilele trecute am descoperit în noianul de poze, făcute în acele arhive, numele lui Isidor Sârbu, dar şi al Tatianei Sârbu, bunica fostului preşefinte al RM.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

