Calendar ISTORIC: 1927 - Ion I.C. Brătianu moare din cauza unei infecții provocate, de o banală amigdalită

1642 - Abel Tasman a descoperit insula Van Diemen's Land, mai târziu numită Tasmania.



1700 - Regele Ludovic al XIV-lea al Franței l-a proclamat pe nepotul său Filip de Anjou drept rege al Spaniei, provocând astfel Războiul pentru succesiunea spaniolă.

1826 - S-a născut scriitorul italian Carlo Collodi, creatorul lui Pinocchio (d. 1890).

1859 - Naturalistului englez Charles Darwin a publicat cartea „Originea speciilor” (1809-1882).



1927 - Prim-ministrul Ion I.C. Brătianu a murit din cauza unei infecții provocate, aparent, de o banală amigdalită. Moartea lui a deschis calea unei instabilități politice în România interbelică.



Moartea regelui Ferdinand, pe 20 iulie 1927, lăsa țara în mâna unui singur om. Intrarea în funcțiune a Regenței marca apogeul puterii lui Ionel Brătianu, deoarece membrii acesteia se aflau sub influența dominatoare a președintelui PNL.

Totuși, pe 22 noiembrie s‑a aflat că primul ministru suferă de amigdalită. A doua zi a făcut febră mare, având și stări de sufocare. Doctorul Constantin Angelescu i‑a făcut o operație de traheotomie, iar spre seară, doctorul Traian Nasta a executat câteva incizii externe. Acesta a descoperit în profunzime câțiva ganglioni prinși, pe care i‑a extirpat. A urmat o blocare a rinichilor, iar infecția a trecut în sânge. Joi, 24 noiembrie 1927, la ora 06:45, Ion I. C. Brătianu, președintele Partidului Național Liberal și prim‑ministrul României, a încetat din viață, la vârsta de 63 de ani.

Opinia publică era șocată, nimeni își putuse închipui acest deces subit al celui mai puternic om din stat. Coșciugul său a fost purtat pe umeri atât de apropiați, cât și de foștii opozanți. A fost înmormântat la Florica, alături de tatăl său.

1929 - A murit Georges Clemenceau, fost prim-ministru al Franței (n. 1841).

1957 - A murit pictorul mexican Diego Rivera, soțul pictoriței Frida Kahlo (n. 1886).

1963 - Lee Harvey Oswald, asasinul președintelui Kennedy, a fost ucis de Jack Ruby, proprietar al unui club de noapte.

1974 - În Etiopia, au fost descoperite fosilele unei femei preistorice (Australopithecus afarensis), botezate „Lucy”, după piesa „Lucy in the Sky with Diamonds” a trupei The Beatles.

1989 - În ciuda evenimentelor din țările vecine, Nicolae Ceaușescu a fost reales, cu unanimitate de voturi, în funcția de secretar general al PCR.

1989 - Revoluția de Catifea: Secretarul general al Partidului Comunist Cehoslovac, Miloš Jakeš, a demisionat.

1991 - A murit Freddie Mercury, liderul trupei de muzică rock Queen (n. 1946).