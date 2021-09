Calendar ISTORIC: 1939 - peste 50 MII de polonezi se refugiază în România

Reprezentanții Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) sunt de părere că PNL - USR PLUS - UDMR trebuie să îi retragă sprijinul politic lui Florin Cîțu, după apariția celui...

Unul dintre reperele majore ale orașului São Paulo, Brazilia - clădirea Federației Industriilor (FIESP), construită în 1979, care are un design piramidal și o înălțime de...

Socialitul Igor Dodon s-a arătat deranjat de dedecizia Parlamentului Republicii Moldova de legislatură nouă, sub conducerea lui Igor Grosu. Acesta a refuzat să trimită observatori pentru...

Isac Tarlapan, fostul șef al Direcției Regionale Vest (DRV) a Poliției de Frontieră din R. Moldova, structură care are în subordine toate punctele de frontieră de la granița cu...

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat...

Inceputul de secol al XVI-lea aducea in tinuturile inzapezite ale Rusiei un monarh cum lumea nu mai vazuse inca de pe vremea imparatilor romani. Sadic, mistic, sangeros dar in acelasi timp diplomat...

Sfantul Mucenic Vavila a trait in vremea imparatului Numerian. Acest imparat dupa ce a jertfit idolilor pe copilul unui conducator pagan, dat drept zalog pentru pace, a mers catre biserica in...

Nasterea Maicii Domnului este primul praznic din Anul bisericesc, care incepe la 1 septembrie. Fecioara Maria s-a nascut din parinti foarte inaintati in varsta, Ioachim si Ana, ca rod al...

După Dictatul de la Viena din 30 august 1940, Nord-Vestul Transilvaniei a intrat sub ocupație maghiară. Teritoriul ocupat de horthyști în timpul celui de-al doilea război mondial a...

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

În baza unei informații operative privind survolarea ilegală a spațiului aerian ofițerii de investigații ai Poliției de Frontieră au acționat prompt în această dimineață reușind reținerea unui avion de model AN 24 în proximitatea localității Hlinaia Mică, raionul...

Emma Răducanu a reușit, la 18 ani, o performanță remarcabilă: s-a impus la US Open și a devenit prima jucătoare din istorie care vine din calificări și câștigă un turneu de Grand Slam.

Toţi cetăţenii polonezi care au trecut graniţa română după 17 septembrie 1939 aveau dreptul la acestea, ceea ce a dus la o anumită diviziune între refugiaţi, dintre care, o mică parte, în mod paradoxal cea cu familii sau rude în România, a fost lipsită de dreptul de a primi subvenții. În mod similar, posibilitatea de a locui în Bucureşti a fost restricţionată, sub sancţiunea pierderii ajutorului financiar. Acesta fost unul dintre instrumentele controlului discret exercitat asupra refugiaţilor de către Comisariatul General Român pentru Evidenţa și Asistenţa Refugiaţilor Polonezi. În fruntea acestei instituții, active până în noiembrie 1945, se afla colonelul Hagi Stoica, iar una dintre principalele sarcini a fost coordonarea asistenţei oferite refugiaţilor de către alte instituţii româneşti şi aprobarea tuturor cheltuielilor efectuate în acest scop.

Civilii au fost dislocaţi în diferite oraşe româneşti, unde s-au depus eforturi pentru organizarea vieţii refugiaților. Au fost, de exemplu, organizate școli etc. Partea română a primit destul de favorabil aceste iniţiative, plătind alocații sau ajutoare din fondurile puse la dispoziția civililor de către guvernul polonez.

Acest lucru a fost benefic pentru refugiaţii înşişi, deoarece concentrarea relativă a permis dezvoltarea diferitelor forme de autoorganizare şi ajutor reciproc. În plus, regiunea Olteniei, zonă agricolă prin excelență, era pur şi simplu mai ieftină, ceea ce oferea refugiaţilor mai multe posibilități de a supravieţui. Partea românească dorea relocarea refugiaților din zona de frontieră dar şi din alte zone, ca de exemplu, din zona orașului Ploieşti, zonă de importanță strategică, unde se concentra industria petrolieră a României.

Soldaţii polonezi, adesea neorientaţi în meandrele politicii şi principiile convenţiilor internaţionale, au fost destul de nemulțumiți văzând că le sunt luate armele și apoi sunt concentrați în anumite zone sau lagăre. Cel mai mare centru din România în care au fost internați militari a fost Târgu Jiu, pentru subofiţeri şi simpli soldaţi, iar la Călimănești a fost organizat un lagăr pentru ofiţeri. Acestea două au funcționat cel mai mult, până în februarie 1941 când, la cererea părţii germane, soldaţii şi ofiţerii rămaşi au fost transferaţi sub autoritatea acesteia şi ulterior au fost duși în Austria. În lagăre se desfășura o viaţă culturală destul de bogată, cei internaţi având la dispoziție o ofertă variată, oferită de cunoscuţi artişti polonezi care se refugiaseră în România după campania din septembrie. În fața internaţilor au jucat, printre alții, artişti asociaţi cu Secția Radioului Polonez de la Liov, creatorii programului „Unda veselă”. Evenimentele culturale s-au desfășurat în anii 1939 şi 1940, ulterior artiştii părăsind teritoriul României.

În ciuda faptului că preluarea şi utilizarea echipamentului nu au fost în conformitate cu Convenţia de la Haga, partea poloneză nu a protestat foarte activ împotriva acestei proceduri, datorită posibilităţii includerii echipamentului în decontările reciproce, valoarea echipamentului acoperind în mare parte cheltuielile pe care românii le-au suportat pentru întreţinerea refugiaţilor polonezi. România a achiziţionat, de asemenea, și alte tipuri de aparate de zbor aparţinând liniilor aeriene poloneze (LOT): Junkers Ju 52 (avion german de transport produs între 1931 și 1952 – n.tr.), Douglas DC2 (avion de producție americană, atât pentru nevoi civile cât și militare – n.tr.), 4 avioane Lockheed L14 SuperElectra, 5 avioane Lockheed L10 Electra (avioane civile de pasageri și mărfuri, adaptate pentru nevoi militare, construite de Corporația Lockheed Aircraft la sfârșitul anilor 1930 – n.tr.), 3 avioane Fokker F VII (cunoscut și sub denumirea de Fokker Trimotor, avion produs în anii 1920 de către producătorul olandez de avioane Fokker, filiala americană a Fokker Atlantic Aircraft Corporation și de alte companii sub licență – n.tr.), un PWS 24 Bis (primul avion de linie pentru pasageri produs de Polonia în anii 1933-1935 – n.tr.) şi un RWD 13 (avion de turism polonez, un monoplan cu trei locuri, produs în perioada 1935-1939 – n.tr.), care au fost ulterior utilizate şi de companiile aeriene româneşti.

Cel mai bun exemplu în acest sens este întregul sistem de facilităţi şi instituţii care sprijineau evadările militarilor din internarea din România, care – desigur – nu era permis de Convenţia de la Haga (semnată în 1907, a stabilit reguli de recuperare a datoriilor, legi ale războiului, dar și drepturile și obligațiile țărilor neutre – n.tr.). Partea românească a tolerat „de facto” această stare de lucruri. În plus, merită să subliniem şi atitudinea favorabilă faţă de această acţiune şi a celorlalte ţări prin care treceau rutele de tranzit, cum ar fi Bulgaria şi Turcia, fără al căror sprijin bunăvoinţa României nu ar fi fost de mare folos.

Era liberei circulații a transformat totul, de la securitatea și locația muncii până la prețurile din magazine, scrie The Financial Times într-o analiză în care...

Robert Downey Sr., cineast cunoscut pentru titluri ca „Putney Swope” şi „Boogie Nights” şi tatăl actorului Robert Downey Jr., a murit la New York, pe 7 iulie, la...

Ziua internațională a prieteniei, marcată în fiecare an la 30 iulie, a fost adoptată oficial de ONU în 2011, în ideea de a transmite mesajul că prietenia între popoare,...

Unii cred că este rușinos să cumperi haine dintr-un magazine second hand. În România, încă mai există prejudecăţi legate de tendinţele SH. Peste graniță, fenomenul s-a...

Marcarea în fiecare an a Zilei internaţionale a carităţii a fost decisă de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), prin Rezoluţia /RES/ 67/105. Scopul acestei...

