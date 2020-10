CALENDAR ORTODOX. 7 octombrie 2017: Sfinţii Mucenici Serghie şi Vah

Sfânta Mucenita PELAGHIA din Tars (+290); Sfânta Mucenita IUSTINA fecioara din Padova, care a pătimit sub Diocleţian (+304); Sfântul Ier. MARCU, papa al Romei (Italia, +336); Sfântul Mc. CANOG (sau CYNOG) din Anglia (cea +492); Sfântul Cuv. AUGUSTUS, stareţ la Bourges (Franţa, sec. VI); Sfântul ELEN, preot din Reims (Franţa, sec. VI); Sfântul Ier. PALADIE, episcop de Saintes (Franţa, cea +590) Sfânta Cuv. Mucenita OSITH (sau OSYTH), prinţesă şi întemeietoarea Mănăstirii din Chich (Anglia, cea +700); Sfântul Ier. DUBTACH, arhiepiscop de Armagh (Irlanda, cca. +700); Sfântul Ier. ADALGIS, episcop de Novara (Italia, cea +850); Sfântul Cuv. SERGHIE Ascultătorul din Pecerska (sec. XIII); Sfântul Cuv. SERGHIE, egumen la Nurma (Vologda), ucenicul Sfântului Serghie de Radonej (+1421); Sfântul Cuv. MARTINIAN, egumen la Lacul Alb (+1483); aflarea Sf. Sale moaşte la 1514; Sfântul Cuv. IOSIF cel Bătrân, făcător de minuni din Mokhevi (Georgia, +1763); Sfântul Ier. IONA, episcop de Manchuria (+1925); Sfinţii Sf. Noi Mucenici VALENTIN (Sventsitsky) şi NICOLAE (Kazansky), preoţi din Moscova (Rusia, +1931); Sfântul Sf. Nou Mc. NICOLAE din Rusia (+1942); Sfinţii Mc. CARTIE şi MARCELIN din Capuâ (Italia); Sfântul Cuv. IOAN Pustnicul din Cretă Mâine, facem pomenirea Sfintei Cuvioase Pelaghia.

Pentru că nu au lepădat credinţă în Hristos nici după această batjocorire, au fost duşi în cetatea Varvalisa, spre a fi supuşi chinurilor de împăratul Antioh. În drum spre această cetate, li s-a descoperit îngerul şi le-a vestit că "Pentru nevoinţă voastră veţi lua cununile biruinţei de la Domnul Iisus Hristos, Care va fi alături de voi în suferinţă voastră, dându-va ajutorul Sau până ce îl veţi calcă pe vrăjmaşul diavol sub picioarele voastre“.

